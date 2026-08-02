Итальянские военные высадились на танкер «теневого флота» в Средиземном море

Военно-морские силы Италии совершили высадку на подсанкционный танкер в международных водах вблизи острова Пантеллерия. Судно принадлежит к так называемому российскому «теневому флоту».

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Италии.

1 июня 2026, 12:46 Нефть – российская, судно – панамское. Под чьими флагами ходит теневой флот рф Большинство нефтяных танкеров теневого флота рф ходят под регистрацией стран Африки и Карибского бассейна, которые предлагают «удобные флаги». Абсолютный лидер – Камерун: 129 судов. Полный список стран – на инфографике.

Как отмечается, итальянские ВМС провели проверку утром в воскресенье, 2 августа, в рамках операции EUNAVFOR MED IRINI – миссии Европейского Союза в Средиземном море, контролирующей незаконную перевозку оружия и нефти.

Уточняется, что 16 июля танкер вышел из порта африканского Бенина и направлялся в Стамбул. Его перехватили к западу от острова Пантеллерия в Средиземном море.

Судно Toa Payoh находится под санкциями Евросоюза и входит в «теневой флот» рф. Проверка должна была подтвердить законность флага Камеруна, под которым ходит танкер.

Итальянское Минобороны сообщило, что операция, проведенная при поддержке греческого корабля и польского патрульного самолета, длилась около двух часов и завершилась в штатном режиме и в условиях полной безопасности.

По данным ведомства, сначала капитан танкера отказался сотрудничать с военными. Тогда на борт с вертолета высадили группу итальянских военнослужащих, которые провели необходимую проверку, операция завершилась без инцидентов.

В настоящее время итальянские власти изучают информацию и документацию, полученные в ходе проверки.

Напомним, в июне Великобритания впервые перехватила российский нефтяной танкер «теневого флота», пытавшийся пройти через Ла-Манш.

После задержания ряд других судов, связанных с перевозкой российской нефти, начали менять маршруты и избегать прохождения через Ла-Манш.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал страны Европы конфисковывать нефть с судов теневого флота рф.

Впоследствии две страны ЕС призвали к радикальным действиям против российского «теневого флота».

Также в конце июля Силы военно-морской операции ЕС задержали нефтяной танкер MV SOUTH STAR, входящий в состав теневого флота россии.

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