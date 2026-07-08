Морской дрон Sea Baby поразил танкер «теневого флота» россии в Черном море

Служба безопасности Украины вывела из строя танкер Blue «теневого флота» российской федерации, который находился вблизи временно оккупированной Ялты.

Об этом сообщает Служба безопасности в Телеграм-канале 8 июля.

«Служба безопасности провела очередную успешную спецоперацию. Сегодня утром морской дрон СБУ Sea Baby поразил танкер Blue, который входит в состав «теневого флота» российской федерации», – информируют в СБУ.

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На момент удара судно находилось вблизи временно оккупированной Ялты, в исключительной экономической зоне Украины, заявили в ведомстве.

Sea Baby нанес удар по кормовой части танкера, в результате чего последний получил существенные повреждения.

«Против морского дрона СБУ пыталась работать вражеская авиация, но безрезультатно», – добавили в ведомстве.

Как известно, танкер Blue находится под санкциями Европейского Союза, Великобритании, Канады, Австралии и Украины за участие в транспортировке российской нефти в обход международных санкций. Он относится к классу Suezmax – крупных морских танкеров, используемых для транспортировки значительных объемов нефти и нефтепродуктов.

«Поражение судов «теневого флота» является частью системной работы СБУ по снижению экономического потенциала государства-агрессора. Именно с помощью таких танкеров россия обходит международные санкции и получает миллиардные доходы от экспорта нефти, которые направляет на финансирование войны против Украины», – подчеркнули в СБУ и отметили, что такие суда являются абсолютно законными военными целями.

Поскольку каждый успешный удар по ним «сокращает нефтяные доходы Кремля, повышает цену российской военной логистики и ослабляет финансовую основу рф для продолжения агрессии».

Напомним, недавно Служба безопасности Украины задержала российского информатора среди военнослужащих Военно-Морских Сил ВСУ, который готовил передачу данных для планируемого удара рф по украинским морским дронам Sea Baby и Magura.

Также в июне бойцы СБУ ударили по двум кораблям и парому оккупантов в Керчи. Там вспыхнул масштабный пожар.

Тем временем суперъяхта Graceful, которую связывают с владимиром путиным, покинула европейские воды и направляется в российский порт Мурманск в Арктике. По данным СМИ, судно перегоняют из-за угрозы атаки украинских дронов.

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