Румыния второй раз за день объявила тревогу и подняла F-16

В воскресенье, 2 августа, в приграничном уезде Тулча второй раз за день объявили воздушную тревогу из-за воздушной цели, зафиксированной вблизи границы с Украиной. Для мониторинга ситуации Румыния подняла два истребителя F-16.
Об этом сообщило Министерство обороны Румынии.
По данным ведомства, радиолокационная система в 15:09 обнаружила воздушную цель вблизи речного участка границы с Украиной.
Через восемь минут, в 15:17, в воздух подняли два самолета F-16 Воздушных сил Румынии.
Национальный военный командный центр передал информацию Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям, после чего жителям уезда Тулча отправили предупреждение через систему RO-Alert.
Это была уже вторая воздушная тревога в румынском приграничье в течение 2 августа. Утром ее также объявляли из-за воздушной цели вблизи Украины.
Напомним, с начала полномасштабной войны в Украине российские беспилотники 33 раза нарушали воздушное пространство Румынии. Только в 2026 году таких случаев было 18, три дрона сбили румынские F-16.
Последний инцидент с БПЛА в Румынии зафиксировали в воскресенье, 26 июля. В тот день истребитель F-16 сбил беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны в районе Сулина–Килия.
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