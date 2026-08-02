Румыния второй раз за день объявила тревогу и подняла F-16

Национальная безопасность
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В воскресенье, 2 августа, в приграничном уезде Тулча второй раз за день объявили воздушную тревогу из-за воздушной цели, зафиксированной вблизи границы с Украиной.
Фото: Jeremiah Johnson

В воскресенье, 2 августа, в приграничном уезде Тулча второй раз за день объявили воздушную тревогу из-за воздушной цели, зафиксированной вблизи границы с Украиной. Для мониторинга ситуации Румыния подняла два истребителя F-16.

Об этом сообщило Министерство обороны Румынии.

Румыния объявляла тревогу из-за воздушной целиРумынские радары зафиксировали воздушную цель возле речной границы с Украиной. Жителей уезда Тулча предупредили через систему RO-Alert, однако впоследствии объект исчез с радаров.

По данным ведомства, радиолокационная система в 15:09 обнаружила воздушную цель вблизи речного участка границы с Украиной.

Через восемь минут, в 15:17, в воздух подняли два самолета F-16 Воздушных сил Румынии.

Национальный военный командный центр передал информацию Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям, после чего жителям уезда Тулча отправили предупреждение через систему RO-Alert.

Это была уже вторая воздушная тревога в румынском приграничье в течение 2 августа. Утром ее также объявляли из-за воздушной цели вблизи Украины.

Напомним, с начала полномасштабной войны в Украине российские беспилотники 33 раза нарушали воздушное пространство Румынии. Только в 2026 году таких случаев было 18, три дрона сбили румынские F-16.

Последний инцидент с БПЛА в Румынии зафиксировали в воскресенье, 26 июля. В тот день истребитель F-16 сбил беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны в районе Сулина–Килия.

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Румуния Истребители F-16 Воздушная тревога Атака рф на Украину Тревога
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