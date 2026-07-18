Подсанкционный танкер «теневого флота» рф мог разлить нефть у берегов Омана – СМИ

Танкер Caroline Bezengi, который находится под санкциями за перевозку российского топлива, вероятно, стал причиной разлива нефти в защищённой морской зоне у побережья Омана.

Об этом свидетельствуют анализ спутниковых снимков и выводы независимых экспертов, сообщает Reuters.

1 июня 2026, 12:46 Нефть – российская, судно – панамское. Под чьими флагами ходит теневой флот рф Большинство нефтяных танкеров теневого флота рф ходят под регистрацией стран Африки и Карибского бассейна, которые предлагают «удобные флаги». Абсолютный лидер – Камерун: 129 судов. Полный список стран – на инфографике.

По данным спутниковых изображений Copernicus Sentinel-1 и Sentinel-2, в период с 2 по 13 июля в акватории бухты к юго-западу от острова Аль-Киблия зафиксировали серебристо-серое пятно, которое может быть нефтяным разливом.

Эксперты из организаций SkyTruth, Conflict and Environment Observatory и Data Desk заявили Reuters, что снимки, вероятно, демонстрируют именно разлив нефти.

Согласно данным отслеживания судов, танкер Caroline Bezengi загрузил российскую нефть в Новороссийске перед последним рейсом. В последний раз судно передавало сигнал через систему AIS 11 июня у побережья Йемена.

Два источника в сфере морской безопасности сообщили, что танкер начал сообщать о проблемах 8 июня возле йеменского порта Мукалла. Один из них подтвердил факт утечки, однако причина неисправности остаётся неизвестной.

Reuters отмечает, что в настоящее время не установлено, стала ли утечка следствием технической неисправности, повреждения из-за возможной атаки или боевых действий в регионе.

Как известно, россия использует старые танкеры так называемого «теневого флота» для обхода западных санкций в отношении экспорта нефти. ЕС и Великобритания ранее ввели санкции против Caroline Bezengi из-за его участия в перевозке российского топлива.

Напомним, в апреле береговая охрана Швеции сообщила об освобождении нефтяного танкера Flora 1, который связывают с российским «теневым флотом» и подозревают в причастности к масштабному разливу нефти возле острова Готланд.

А недавно бойцы СБУ совместно с Военно-морскими силами поразили в Чёрном море «теневые танкеры» рф «Louise 1» и «Banda».

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