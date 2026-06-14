Зеленский призвал страны Европы конфисковывать нефть с судов теневого флота рф

Президент Владимир Зеленский призвал европейские страны усилить меры против экспорта российской нефти, который совершают суда теневого флота.

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1 июня 2026, 12:46 Нефть – российская, судно – панамское. Под чьими флагами ходит теневой флот рф Большинство нефтяных танкеров теневого флота рф ходят под регистрацией стран Африки и Карибского бассейна, которые предлагают «удобные флаги». Абсолютный лидер – Камерун: 129 судов. Полный список стран – на инфографике.

Глава государства приветствовал решение Великобритании задержать танкер российского теневого флота и поблагодарил британское правительство за действия по ограничению доходов Москвы от продажи энергоносителей.

Зеленский подчеркнул, что именно значительные доходы от экспорта нефти и газа дали россии возможность начать войну. В связи с этим оон призвал европейские страны перейти к более жестким мерам касательно теневого флота рф. По его словам, недостаточно просто задерживать танкеры, связанные с россией.

«Европе срочно нужно сделать законодательные шаги, которые позволят не только задерживать танкеры и ограничивать перевозку нефти, но и конфисковывать перевозимую ими нефть. Это, безусловно, поможет приблизить мир», – заявил президент.

Напомним, накануне Великобритания впервые перехватила российский нефтяной танкер «теневого флота», который пытался пройти через Ла-Манш. Премьер Кир Стармер заявил, что операция стала еще одним ударом по россии и тем, кто финансирует войну против Украины.

Позже Минобороны Британии раскрыло детали операции по перехвату российского танкера.

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