Цены на пшеницу резко взлетели после удара по «теневому флоту» рф

Экономика
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На мировых биржах резко выросли цены на продовольствие после масштабной атаки Сил обороны Украины на российский «теневой флот» в Азовском море. Фьючерсы на пшеницу подскочили более чем на 4%.
фото: gettyimages

На мировых биржах резко выросли цены на продовольствие после масштабной атаки Сил обороны Украины на российский «теневой флот» в Азовском море. Фьючерсы на пшеницу подскочили более чем на 4%.

Об этом сообщает Bloomberg.

После ударов БПЛА россия перекрыла морские артерии, ведущие к Азовскому морюМосква без объяснения сроков закрыла движение судов по Донско-Азовскому каналу и прекратила прием заявок на проход через Керченский пролив.

По данным агентства, фьючерсы на пшеницу мгновенно выросли более чем на 4% после того, как боевые действия полностью заблокировали ключевой логистический узел агрессора.

Ситуацию для рф осложняет топливный кризис. Из-за систематических ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам правительство россии ранее ввело полный запрет на экспорт дизельного топлива.

Сочетание транспортного и энергетического коллапса фактически отрезало часть рф от внешних рынков.

Напомним, россия временно прекратила судоходство по Донско-Азовскому каналу и через Керченский пролив. Ограничения могут повлиять на экспорт зерна и мировой рынок пшеницы.

Бойцы Сил беспилотных систем в течение последних дней поразили 48 танкеров «теневого флота» рф. В частности, в ночь на 10 июля было отработано 13 судов на подходах к Крыму.

Недавно Силы беспилотных систем Украины поразили восемь танкеров «теневого флота» рф в Черном море. Операцию в ночь на 7 июля провели операторы 414-й отдельной бригады «Птицы Мадяра».

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