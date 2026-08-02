На Полтавщине в результате обстрела произошла утечка опасного химического вещества

В воскресенье, 2 августа, в Полтавской области в результате российского обстрела на одном из объектов произошла утечка опасного химического вещества. Спасателям уже удалось ликвидировать угрозу.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«В результате российского обстрела на объекте критической инфраструктуры произошла утечка опасного химического вещества из поврежденных емкостей», – говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, несмотря на сложные условия, специалисты химической защиты загерметизировали поврежденные емкости и места утечки.

«Благодаря быстрым действиям спасателей угроза полностью ликвидирована, что позволило безопасно продолжить работы на объекте», – добавили в пресс-службе.

Как известно, в 2025 году россия 6540 раз применяла опасные химические вещества против ВСУ. Больше всего атак зафиксировано в апреле прошлого года – 894 случая.

Напомним, в воскресенье, 2 августа, российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по частной жилой застройке Запорожья, в результате чего погибли два человека и еще трое гражданских пострадали.

Как известно, в ночь на 2 августа российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками. Попадания зафиксировали в Индустриальном, Киевском и Салтовском районах, пострадали двое детей и 74-летний мужчина.

Также впоследствии россияне ударили дроном по почтовому терминалу в Харьковской области.

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