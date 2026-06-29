Россия пополнила теневой флот танкером для транспортировки СПГ – Bloomberg

Россия продолжает расширять свой теневой флот для обхода западных санкций. Так, недавно Кремль привлек к перевозке сжиженного природного газа танкер Arctic Express.

Об этом сообщает Bloomberg.

1 июня 2026, 12:46 Нефть – российская, судно – панамское. Под чьими флагами ходит теневой флот рф Большинство нефтяных танкеров теневого флота рф ходят под регистрацией стран Африки и Карибского бассейна, которые предлагают «удобные флаги». Абсолютный лидер – Камерун: 129 судов. Полный список стран – на инфографике.

По информации аналитиков Bloomberg, в мае танкер сменил флаг на российский, а также перешел под контроль зарегистрированной в Санкт-Петербурге компании Smp Techmanagement LLC. До этого судном управляла греческая компания.

Недавно Arctic Express впервые загрузил топливо из плавучего хранилища в Мурманской области, которое накапливает продукцию подсанкционного проекта Arctic LNG 2.

Анализ данных о перемещении судов свидетельствует, что Arctic Express стал по меньшей мере 21-м танкером, который используют для транспортировки СПГ из российских подсанкционных проектов. Новая компания-владелец контролирует еще три газовоза, которые Bloomberg относит к российскому теневому флоту.

Издание также отмечает, что в начале года россия пополнила теневой флот еще четырьмя танкерами, которые до этого обслуживали экспортный СПГ-терминал в Омане. Это свидетельствует о попытках Москвы сохранить экспорт энергоносителей, несмотря на западные ограничения.

Напомним, недавно Великобритания впервые перехватила российский нефтяной танкер теневого флота, который пытался пройти через Ла-Манш. А несколько дней назад танкер с нефтью теневого флота рф был задержан французскими военными.

Ранее в Британии придумали, как задействовать танкер теневого флота рф для помощи Украине.

Стоит также отметить, что «Слово и дело» подготовило инфографику о том, какие страны заплатили больше всего за российскую нефть, газ и уголь.

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