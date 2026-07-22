СБС поразили почти 200 судов «теневого флота» рф за 17 дней

Национальная безопасность
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Силы беспилотных систем поразили 117 энергообъектов и 196 судов теневого флота российской федерации менее чем за три недели.
Фото: «Хвиля»

Бойцы Сил беспилотных систем поразили еще 13 судов «теневого флота» российской федерации в течение последних 48 часов.

Об этом в Телеграм-канале сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди, известный под позывным «Мадяр».

По его словам, в течение последних 17 дней подразделению удалось атаковать 196 судов россии, которые незаконно перевозили нефть, топливо и другие грузы в обход международных санкций.

Нефть – российская, судно – панамское. Под чьими флагами ходит теневой флот рфБольшинство нефтяных танкеров теневого флота рф ходят под регистрацией стран Африки и Карибского бассейна, которые предлагают «удобные флаги». Абсолютный лидер – Камерун: 129 судов. Полный список стран – на инфографике.

«МоЛоЧКа: плюс 13 судов «теневого флота» предупреждены огнем в течение 48 часов 21-22 июля о нецелесообразности шатания по акваториям Азовского и Черного морей в интересах страны-агрессора», – написал Бровди.

В частности, «Птахами» поражен танкер, десять сухогрузов и два буксира. Всего в период 6-22 июля в рамках операции СБС «МоЛоЧКа» бойцами подразделения «подбито» 196 плавсредств в Черном и Азовском морях: 126 – в Азовском, 70 – в Черном.

«Операция СБС «Крымский рубильник off» в течение 21-22 июля результативно охватила 13 энергоузлов и электроподстанций в Крыму и других частях ВОТ. Общий счет операции 01-22 июля составил 117 энергетических целей», – уточнил командующий Силами беспилотных систем.

Напомним, накануне Силы беспилотных систем в рамках специальной операции поразили 19 энергоузлов на временно оккупированных территориях и в аннексированном Крыму.

А в ночь на 19 июля Силы беспилотных систем ВСУ атаковали 59 российских целей. Под удар попали 13 энергоузлов на оккупированных территориях и четыре судна теневого флота рф в Черном море.

Также этой ночью украинские дроны атаковали два логистических центра россиян в Краснодарском и Ставропольском краях. Там бушуют масштабные пожары.

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