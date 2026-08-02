Россияне атаковали дроном гражданский автомобиль в Херсоне, есть жертва и раненые

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В Херсоне российские оккупанты атаковали дроном гражданское авто, в результате чего погибла женщина, а еще двоих раненых доставили в больницу.
Иллюстративное фотоfacebook.com/RedCrossUkraine

В воскресенье, 2 августа, в Днепровском районе Херсона российские оккупационные войска атаковали дроном гражданский автомобиль, в результате чего погибла женщина, а еще два человека получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА на странице в Telegram.

«В результате попадания вражеского дрона на месте погибла женщина, личность которой сейчас устанавливают. Еще два человека получили ранения», – говорится в сообщении.

Предварительно, по данным местных властей, 73-летний мужчина и 51-летняя женщина получили минно-взрывные травмы в результате российского удара.

Как отмечается, пострадавших доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, в результате российского авиаудара по центру Херсона вчера вечером, 1 августа, погиб один человек, еще 19 гражданских получили ранения.

В ночь на 2 августа российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками. Попадания зафиксировали в Индустриальном, Киевском и Салтовском районах, пострадали двое детей и 74-летний мужчина.

Как известно, в воскресенье, 2 августа, российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по частной жилой застройке Запорожья, в результате чего сообщалось о двоих погибших и еще троих пострадавших.

Сегодня вечером, 2 августа, российские войска нанесли повторный авиаудар по жилому району Запорожья, в результате чего ранены гражданские, а общее количество пострадавших возросло до 21 человека.

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