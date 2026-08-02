Россия перебросила в Мали военную технику на подсанкционном судне

Россия переправила в Мали партию военной техники, в частности грузовики, бронетранспортеры и боевые машины пехоты. Для перевозки использовали подсанкционное грузовое судно «Михаил Бритнев».
Об этом сообщает BBC.
На видео, которое 25 июля показало государственное телевидение Мали, зафиксировали большую колонну бронетехники, прибывшую в столицу страны Бамако.
По данным журналистов, судно «Михаил Бритнев» пришвартовалось в порту Ломе 9 июля. На его борту находились грузовики, бронетранспортеры и боевые машины пехоты.
Данные сервисов отслеживания судов свидетельствуют, что корабль вышел из российского порта Балтийск 18 июня. Далее он прошел через Северное море и вошел в Ла-Манш.
Во время прохождения пролива грузовое судно сопровождал российский военный корабль типа «Ропуча».
В BBC Verify отметили, что порт Балтийск использовали как перевалочный пункт для нескольких судов, которые перевозили военные грузы в страны Западной Африки.
Напомним, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность военных действий в Мали против группировки JNIM, связанной с «Аль-Каидой».
Также сообщалось, что в мае в Мали впервые сбили российский ударный дрон Shahed-136 («Гарпия-А1»), который использовался для поддержки российских наемников на африканском континенте.
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