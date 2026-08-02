Россия перебросила в Мали военную технику на подсанкционном судне

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Россия переправила в Мали партию военной техники, в частности грузовики, бронетранспортеры и боевые машины пехоты. Для перевозки использовали подсанкционное грузовое судно «Михаил Бритнев».
фото: Vantor

Россия переправила в Мали партию военной техники, в частности грузовики, бронетранспортеры и боевые машины пехоты. Для перевозки использовали подсанкционное грузовое судно «Михаил Бритнев».

Об этом сообщает BBC.

США рассматривают варианты военных действий в Мали, где находятся российские наемники – WPАдминистрация Дональда Трампа обсуждает возможность военной операции в Мали против группировки JNIM. В стране также действуют российские наемники «Африканского корпуса».

На видео, которое 25 июля показало государственное телевидение Мали, зафиксировали большую колонну бронетехники, прибывшую в столицу страны Бамако.

По данным журналистов, судно «Михаил Бритнев» пришвартовалось в порту Ломе 9 июля. На его борту находились грузовики, бронетранспортеры и боевые машины пехоты.

Данные сервисов отслеживания судов свидетельствуют, что корабль вышел из российского порта Балтийск 18 июня. Далее он прошел через Северное море и вошел в Ла-Манш.

Во время прохождения пролива грузовое судно сопровождал российский военный корабль типа «Ропуча».

В BBC Verify отметили, что порт Балтийск использовали как перевалочный пункт для нескольких судов, которые перевозили военные грузы в страны Западной Африки.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность военных действий в Мали против группировки JNIM, связанной с «Аль-Каидой».

Также сообщалось, что в мае в Мали впервые сбили российский ударный дрон Shahed-136 («Гарпия-А1»), который использовался для поддержки российских наемников на африканском континенте.

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