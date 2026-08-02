СБС ВСУ поразили еще более 10 энергообъектов на оккупированных территориях

Национальная безопасность
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Бойцы Сил беспилотных систем поразили еще 13 энергоузлов россиян на временно оккупированных территориях Украины за последние 72 часа.
Иллюстративное фотоt.me/Crimeanwind

Подразделения Сил беспилотных систем поразили еще 13 энергоузлов российских захватчиков на временно оккупированных территориях Украины за последние трое суток.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди в Telegram-канале.

СБС ВСУ поразили еще четыре судна теневого флота рф и базу оккупантов в КрымуСБС ВСУ поразили базу морских безэкипажных катеров в Крыму и еще четыре танкера теневого флота рф в Азовском и Черном морях.

Командующий СБС ВСУ уточнил, что в рамках операции «Крымский рубильник off» украинские военные за последние 72 часа поразили еще 13 энергетических объектов на временно оккупированных территориях Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Всего в рамках операции с 1 июля по 2 августа Силы беспилотных систем поразили 177 энергетических целей.

Как отмечается, под новую волну ударов попала, в частности, энергетическая инфраструктура Зуевской ТЭЦ в Зугрэсе Донецкой области.

Так, в течение трех суток были поражены следующие электроподстанции: мариупольские ПС «Мирная», «Азовская-220», «Город-6», «Город-11» и «Город-2»; а также дважды ПС «Геническ», «Тополиное», «Новоалексеевка», «Володарская», «Макорты» и ПС в Бердянске.

Как известно, в июле 2026 года подразделения Сил беспилотных систем ВСУ выполнили более 230 тысяч боевых миссий и поразили или уничтожили 53 755 вражеских целей. Более 95% из них находились в тактической глубине вблизи линии фронта.

Напомним, ранее сообщалось, что всего за 17 дней Силы беспилотных систем ВСУ поразили почти 200 судов «теневого флота» рф. На фоне усиления атак россия признала свои воды в Черном море опасными для судоходства.

Также недавно подразделение Сил беспилотных систем поразило 19 энергоузлов оккупантов на временно оккупированных территориях Украины за последние два дня.

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