Британия впервые перехватила танкер «теневого флота» рф в Ла-Манше

Вооруженные силы Великобритании перехватили российский нефтяной танкер «теневого флота», который пытался пройти через Ла-Манш. Приказ об операции отдал премьер-министр страны Кир Стармер.

Об этом он написал в соцсети X.

8 июня 2026, 13:43 ЕС разрешил задерживать суда теневого флота рф в Средиземном море Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о расширении полномочий военно-морской миссии IRINI. Речь идет о разрешении задерживать и осматривать иностранные суда, подозреваемые в связях с российским теневым флотом.

По словам Стармера, операцию провели утром. Он заявил, что британские Вооруженные силы перехватили танкер из «теневого флота», который пытался пройти через Ла-Манш.

Премьер-министр Великобритании назвал это «еще одним ударом по россии» и предупреждением для тех, кто финансирует войну против Украины.

«Эта успешная операция наносит еще один удар по россии и напоминает тем, кто финансирует войну путина в Украине, что мы не позволим им оставаться незамеченными», – написал Стармер.

Он также поблагодарил британских военных и правоохранителей, которые участвовали в операции и обеспечивают безопасность страны.

Танкер относится к так называемому «теневому флоту» – судам, которые используют для обхода санкций и перевозки российской нефти.

Напомним, ранее также появлялась информация о том, что более 50% нефтяных танкеров российского «теневого флота» находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Использование таких изношенных судов для обхода международных ограничений создает серьезную угрозу масштабной экологической катастрофы.

Кроме того, недавно в Швеции суд по запросу Украины впервые арестовал судно «CAFFA», которое систематически вывозило украинскую продукцию с временно оккупированных территорий страны.

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