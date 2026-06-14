Британия впервые перехватила танкер «теневого флота» рф в Ла-Манше

Вооруженные силы Великобритании перехватили российский нефтяной танкер «теневого флота», который пытался пройти через Ла-Манш. Приказ об операции отдал премьер-министр страны Кир Стармер.
Об этом он написал в соцсети X.
По словам Стармера, операцию провели утром. Он заявил, что британские Вооруженные силы перехватили танкер из «теневого флота», который пытался пройти через Ла-Манш.
Премьер-министр Великобритании назвал это «еще одним ударом по россии» и предупреждением для тех, кто финансирует войну против Украины.
«Эта успешная операция наносит еще один удар по россии и напоминает тем, кто финансирует войну путина в Украине, что мы не позволим им оставаться незамеченными», – написал Стармер.
Он также поблагодарил британских военных и правоохранителей, которые участвовали в операции и обеспечивают безопасность страны.
Танкер относится к так называемому «теневому флоту» – судам, которые используют для обхода санкций и перевозки российской нефти.
Напомним, ранее также появлялась информация о том, что более 50% нефтяных танкеров российского «теневого флота» находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Использование таких изношенных судов для обхода международных ограничений создает серьезную угрозу масштабной экологической катастрофы.
Кроме того, недавно в Швеции суд по запросу Украины впервые арестовал судно «CAFFA», которое систематически вывозило украинскую продукцию с временно оккупированных территорий страны.
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