СБС ВСУ поразили еще четыре судна теневого флота рф и базу оккупантов в Крыму

Национальная безопасность
Читати українською
СБС ВСУ поразили базу морских безэкипажных катеров в Крыму и еще четыре танкера теневого флота рф в Азовском и Черном морях.
Иллюстративноефото: росСМИ

Силы беспилотных систем ВСУ поразили еще четыре танкера российского теневого флота в Азовском и Черном морях, а также базу морских безэкипажных катеров в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает командующий СБС Роберт «Мадьяр» Бровди, обнародовав соответствующее видео.

Экватор 40-дневной операции СБУ: промежуточные итоги ударов по россии и Крыму«Слово и дело» показывает на инфографике карту ударов СБУ по НПЗ, аэродромам и танкерам в Крыму и рф, которые были нанесены в течение первой половины объявленной 40-дневной операции.

Согласно его словам, в течение июля подразделения СБС поразили 30 элементов российской противовоздушной обороны. В рамках операции «МоЛоЧКа» с 6 июля украинские бойцы поразили уже 130 судов в Азовском море, а еще 75 – в Черном.

Как отмечается, в оккупированном Крыму поражена база морских безэкипажных катеров в Снежном, а в Охотничьем – радиопрозрачные укрытия радиолокационной станции.

412-й отдельный батальон СБС Nemesis, по словам «Мадьяра», поразил радиолокационную станцию П-18 вблизи Ивановки Запорожской области.

Кроме того, дроны СБС ВСУ нанесли поражение ЗРК «Бук-М3» в Снежном Донецкой области, ТРЛК «Сопка-2» в Федоровке Ростовской области и по месту хранения и пусков ударных БПЛА на аэродроме «Донецк» в Донецкой области.

Напомним, ранее сообщалось, что всего за 17 дней Силы беспилотных систем ВСУ поразили почти 200 судов «теневого флота» рф. На фоне усиления атак россия признала свои воды в Черном море опасными для судоходства.

Как известно, в ночь на 23 июля Силы обороны Украины нанесли удары по нескольким объектам российской федерации. Среди пораженных целей – танкер в Черном море.

Также сегодня ночью Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Перми и удар по полигону оккупантов.

Тем временем OSINT-аналитики сообщили, что в российской Удмуртской Республике после атаки беспилотников возник пожар на логистическом комплексе маркетплейса Wildberries в городе Сарапул.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

****

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS

и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»
Крым ВСУ Танкер Оккупанты СБС ВСУ Удары по Крыму Теневый флот рф
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

На командира «Хартии» Оболенского пытались совершить покушение – президент
Зеленский подтвердил удары по логистическим центрам Wildberries в трех регионах рф
Киев обратился к Трампу с тайной просьбой по поводу ударов по россии – СМИ
ВАКС утвердил соглашение с одним из фигурантов дела о Волынской таможни
В Киеве мошенник выманил у волонтера почти 900 тысяч гривен: ему сообщили о подозрении
Штурмовые полки Сухопутных войск приостановили пополнение по приказу Драпатого – СМИ
Вступительная кампания-2026 установила новый рекорд: подано более миллиона заявлений
Рф атаковала ракетой предприятие и больницу в Одессе: есть раненые
В Хмельницком прогремели мощные взрывы без объявления тревоги: что известно
инфографикаСколько судей имеет Украина и другие страны Европы
Больше новостей