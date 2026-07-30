СБС ВСУ поразили еще четыре судна теневого флота рф и базу оккупантов в Крыму

Силы беспилотных систем ВСУ поразили еще четыре танкера российского теневого флота в Азовском и Черном морях, а также базу морских безэкипажных катеров в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает командующий СБС Роберт «Мадьяр» Бровди, обнародовав соответствующее видео.

15 июля 2026, 16:16 Экватор 40-дневной операции СБУ: промежуточные итоги ударов по россии и Крыму «Слово и дело» показывает на инфографике карту ударов СБУ по НПЗ, аэродромам и танкерам в Крыму и рф, которые были нанесены в течение первой половины объявленной 40-дневной операции.

Согласно его словам, в течение июля подразделения СБС поразили 30 элементов российской противовоздушной обороны. В рамках операции «МоЛоЧКа» с 6 июля украинские бойцы поразили уже 130 судов в Азовском море, а еще 75 – в Черном.

Как отмечается, в оккупированном Крыму поражена база морских безэкипажных катеров в Снежном, а в Охотничьем – радиопрозрачные укрытия радиолокационной станции.

412-й отдельный батальон СБС Nemesis, по словам «Мадьяра», поразил радиолокационную станцию П-18 вблизи Ивановки Запорожской области.

Кроме того, дроны СБС ВСУ нанесли поражение ЗРК «Бук-М3» в Снежном Донецкой области, ТРЛК «Сопка-2» в Федоровке Ростовской области и по месту хранения и пусков ударных БПЛА на аэродроме «Донецк» в Донецкой области.

Напомним, ранее сообщалось, что всего за 17 дней Силы беспилотных систем ВСУ поразили почти 200 судов «теневого флота» рф. На фоне усиления атак россия признала свои воды в Черном море опасными для судоходства.

Как известно, в ночь на 23 июля Силы обороны Украины нанесли удары по нескольким объектам российской федерации. Среди пораженных целей – танкер в Черном море.

Также сегодня ночью Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Перми и удар по полигону оккупантов.

Тем временем OSINT-аналитики сообщили, что в российской Удмуртской Республике после атаки беспилотников возник пожар на логистическом комплексе маркетплейса Wildberries в городе Сарапул.

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