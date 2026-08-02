Премьер Венгрии предупредил о пяти критических днях для энергосистемы

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что страну ожидают «самые критические пять дней» из-за ситуации в энергетике, возникшей на фоне почти полной остановки работы единственной атомной электростанции «Пакш».

Об этом он сообщил в видеообращении, обнародованном в Facebook.

По словам Мадьяра, уровень воды в Дунае возле АЭС «Пакш» опустился до минус 133 сантиметров. Если он снизится еще на один сантиметр, последний действующий энергоблок придется остановить. По прогнозам, это может произойти уже в воскресенье.

Премьер подчеркнул, что безопасность атомной электростанции полностью обеспечена. Он сообщил, что около 50 специалистов работают над поддержанием необходимого объема охлаждающей воды – 100 кубометров в минуту – до восстановления нормальной работы энергоблоков.

«Мы столкнулись с самыми критическими пятью днями», – заявил Мадьяр, отметив, что из-за жаркой погоды нагрузка на энергосистему будет особенно высокой.

Правительство призвало население максимально экономить электроэнергию в часы пикового потребления – с 17:00 до 22:00.

В то же время для частичной компенсации потерь генерации Венгрия возобновила работу теплоэлектростанции «Дунаменти».

Также Мадьяр сообщил, что в воскресенье состоится заседание правительственной рабочей группы, которая оценит необходимость введения обязательных ограничений на потребление электроэнергии для крупных предприятий.

Ранее премьер-министр Венгрии сообщал, что единственную в стране АЭС «Пакш» могут полностью остановить из-за резкого падения уровня воды в Дунае. До этого он заявлял, что прекращение работы всех реакторов может произойти 4 или 5 августа.

Тогда как премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил солидарность с Венгрией и заявил о готовности помочь ей на фоне постепенной приостановки работы единственной в стране атомной электростанции «Пакш».

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