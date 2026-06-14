Суда теневого флота начали избегать Ла-Манша после задержания Британией одного из танкеров – СМИ

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После задержания Британией танкера теневого флота ряд других судов, связанных с перевозкой российской нефти, начал менять маршруты.
Фото: Reuters

После задержания Великобританией танкера теневого флота рф SMYRTOS ряд других судов, связанных с перевозкой российской нефти, начал менять маршруты и избегать прохождения через Ла-Манш.

Об этом сообщает The Insider со ссылкой на данные сервиса мониторинга судоходства Starboard Maritime Intelligence.

Нефть – российская, судно – панамское. Под чьими флагами ходит теневой флот рфБольшинство нефтяных танкеров теневого флота рф ходят под регистрацией стран Африки и Карибского бассейна, которые предлагают «удобные флаги». Абсолютный лидер – Камерун: 129 судов. Полный список стран – на инфографике.

По данным издания, танкер LION I под флагом Камеруна, следовавшего через Средиземное море в Атлантику, резко изменил курс перед входом в Ла-Манш и повернул в сторону Ирландии. Аналогично поступил танкер C VIKING под флагом Сьерра-Леоне, также изменившего маршрут в Северной Атлантике. В обоих случаях в качестве пункта назначения указан FOR ORDERS («ожидание дальнейших предписаний»).

Кроме того, курс сменили танкеры SONA и MAINI, которые, по данным сервисов отслеживания судов, также должны были проходить через Ла-Манш. В частности, SONA двигался из района Финского залива, а MAINI вышел из порта Приморск в направлении Египта.

При этом некоторые суда под российским флагом, несмотря на западные санкции, продолжают пользоваться этим маршрутом. Речь идет о танкерах KRASNOYARSK и ADLER.

Издание отмечает, что Ла Манш является одним из ключевых маршрутов для экспорта российской нефти из балтийских портов. По этой причине риск задержания или проверки судов может вынудить операторов теневого флота искать более длинные и дорогие пути экспорта нефти.

Напомним, накануне Великобритания впервые перехватила российский нефтяной танкер «теневого флота», который пытался пройти через Ла-Манш. Премьер Кир Стармер заявил, что операция стала еще одним ударом по россии и тем, кто финансирует войну против Украины.

Позже Минобороны Британии раскрыло детали операции по перехвату российского танкера.

Президент Зеленский, комментируя решение Британии, призвал страны Европы конфисковывать нефть с судов теневого флота рф.

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