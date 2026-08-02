Оккупанты нанесли повторный удар УАБами по Запорожью, более 20 пострадавших (дополнено)

Сегодня вечером, 2 августа, российские войска нанесли повторный авиаудар по жилому району Запорожья, в результате чего ранены гражданские, а общее количество пострадавших возросло до 21 человека.

Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров, обнародовав соответствующие кадры.

В 17:53 местные власти сообщили, что вражеские войска снова нанесли удар по Запорожью. Два человека получили ранения.

«Уже одиннадцать раненых: увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. Состояние двух женщин медики оценивают как средней тяжести», – написал начальник ОВА.

Как отмечается, враг ударил управляемыми авиационными бомбами по жилому кварталу. УАБы попали между жилыми домами, загорелись автомобили и квартиры, сейчас на месте работают все службы.

По данным руководителя ОВА, за полтора часа россияне сбросили на областной центр восемь управляемых авиабомб.

Впоследствии Федоров уточнил, что в результате двух атак на Запорожье один человек погиб, а количество пострадавших возросло до 21 человека. При этом, по меньшей мере два человека находятся в тяжелом состоянии.

Как известно, в воскресенье, 2 августа, российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по частной жилой застройке Запорожья, в результате чего сообщалось о двоих погибших и еще троих пострадавших.

Напомним, в ночь на 2 августа российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками. Попадания зафиксировали в Индустриальном, Киевском и Салтовском районах, пострадали двое детей и 74-летний мужчина.

Также впоследствии россияне ударили дроном по почтовому терминалу на Харьковщине.

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