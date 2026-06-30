Теневый флот рф: Франция отпустила капитана нефтяного танкера Deliver

Во Франции освободили капитана танкера российского теневого флота Deliver после задержания полицейскими, однако само судно остается заблокированным в заливе вблизи Марселя. Расследование относительно возможного нарушения международного морского права продолжается.

Об этом сообщает издание Le Figaro со ссылкой на прокуратуру Марселя.

1 июня 2026, 12:46 Нефть – российская, судно – панамское. Под чьими флагами ходит теневой флот рф Большинство нефтяных танкеров теневого флота рф ходят под регистрацией стран Африки и Карибского бассейна, которые предлагают «удобные флаги». Абсолютный лидер – Камерун: 129 судов. Полный список стран – на инфографике.

Отмечается, что согласно закону, период содержания под стражей капитана судна Deliver закончился накануне в 16:35, спустя двое суток.

«Капитан вернулся на судно, которое и далее находится под административным арестом согласно решению от 26 июня 2026 года, выданному Департаментом территорий и моря департамента Буш-дю-Рон», – говорится в пресс-релизе ведомства.

При этом танкер остается на якорной стоянке в заливе Фос-сюр-Мер недалеко от Марселя, на его борту до сих пор находятся 25 членов экипажа разных национальностей.

Как известно, Deliver стал уже пятым танкером теневого флота рф, который задержали французские военные. Перехват произошел 23 июня вблизи берегов Сицилии для проверки флага, предусмотренной международными конвенциями.

Судно шло под камерунским флагом из российского нефтяного порта Приморск в Финском заливе в Сингапур через Суэцкий канал.

По информации местных медиа, танкер Deliver внесен в список судов, исключенных из реестра камерунского флага, составленного Министерством транспорта Камеруна 29 мая. Также с февраля 2025 года танкер находится в санкционном списке Европейского Союза.

По данным ГУР, судно Deliver ходит под флагом Камеруна и в обход санкций возит российскую нефть из порта Приморск преимущественно в Китай и Индию.

Напомним, недавно Великобритания впервые перехватила российский нефтяной танкер «теневого флота», который пытался пройти через Ла-Манш. Кир Стармер заявил, что операция стала еще одним ударом по россии и тем, кто финансирует войну против Украины.

После задержания ряд других судов, связанных с перевозкой российской нефти, начали менять маршруты и избегать прохождения через Ла-Манш.

Тем временем в Британии рассматривают возможность продажи нефти, изъятой из российского танкера теневого флота, чтобы направить средства на поддержку Украины.

Также мы сообщали, что французские власти взяли под стражу капитана танкера Tagor, который подозревают в связях с российским «теневым флотом» и нарушении международных санкций. Судно было остановлено военно-морскими силами Франции в Атлантическом океане при поддержке Великобритании.

Стоит также отметить, что «Слово и дело» подготовило инфографику о том, какие страны заплатили больше всего за российскую нефть, газ и уголь.

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