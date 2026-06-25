В Великобритании рассматривают возможность продажи нефти, изъятой с российского танкера теневого флота, чтобы направить средства на поддержку Украины.

Об этом пишет The Telegraph.

1 июня 2026, 12:46 Нефть – российская, судно – панамское. Под чьими флагами ходит теневой флот рф Большинство нефтяных танкеров теневого флота рф ходят под регистрацией стран Африки и Карибского бассейна, которые предлагают «удобные флаги». Абсолютный лидер – Камерун: 129 судов. Полный список стран – на инфографике.

Речь идет о грузе стоимостью около £35 млн, который был конфискован после того, как судно было остановлено и взято под контроль Королевской морской пехотой Великобритании.

По данным правительственных источников, премьер-министр Кир Стармер рассматривал план продажи санкционной нефти, что может стать частью более широкой стратегии противодействия российскому «теневому флоту».

Судно, перевозившее груз, связывают с так называемым «теневым флотом» россии – сетью из более чем 1000 танкеров, которые, по оценкам, помогают обходить санкции и продолжать экспорт нефти в третьи страны.

По данным британских чиновников, эта схема позволяет россии получать доходы от природных ресурсов и частично компенсировать эффект западных санкций.

Капитан судна в настоящее время находится под стражей и ожидает судебного заседания. Ему предъявлены обвинения в поставке или транспортировке запрещенной российской нефти в третьи страны. Защита заявляет, что он «всего лишь выполнял приказы» и не контролировал груз или маршрут судна.

В Лондоне заявляют, что операция по задержанию судна является лишь началом более широкой кампании против судов, помогающих россии обходить санкции. В то же время отмечается, что часть танкеров теневого флота сопровождается российскими военными кораблями, что усложняет их перехват.

Напомним, после того как Великобритания перехватила танкер российского «теневого флота» SMYRTOS, ряд других судов, задействованных в транспортировке российской нефти, начал экстренно менять свои маршруты и огибать пролив Ла-Манш.

Тем временем немецкие и французские законодатели призвали существенно усилить меры против российских кораблей-нарушителей. Они подчеркнули, что этот «теневой флот» напрямую используется Кремлем для обхода энергетических ограничений и финансирования дальнейшей войны против Украины.

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