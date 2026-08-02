Россияне ударили авиабомбой по жилому сектору Запорожья, есть погибшие и пострадавшие

В воскресенье, 2 августа, российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой ппо частной жилой застройке Запорожья, в результате чего погибли два человека и еще трое гражданских пострадали.

Об этом сообщает руководитель ОВА Иван Федоров.

Соглано его словам, сегодня днем российская управляемая авиабомба попала в частную застройку областного центра.

«Погиб человек, еще один – может быть под завалами: такова предварительная информация о последствиях вражеской атаки на Запорожье... На месте работают все экстренные службы», — написал Федоров.

Также руководитель области сообщил, что еще два человека получили острую реакцию на стресс и сейчас находятся под наблюдением медиков.

Впоследствии Федоров проинформировал, что спасатели деблокировали из-под завалов жилого дома раненого и погибшего. Количество погибших в результате российского авиаудара возросло до двух человек.

Напомним, в ночь на 2 августа российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками. Попадания зафиксировали в Индустриальном, Киевском и Салтовском районах, пострадали двое детей и 74-летний мужчина.

Также впоследствии россияне ударили дроном по почтовому терминалу в Харьковской области.

Всего в течение этой недели российские войска атаковали 16 украинских регионов.

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