Во Вроцлаве задержали украинца после нападения на гражданку Польши

Мир
Читати українською
В польском Вроцлаве полиция задержала 18-летнего гражданина Украины, которого подозревают в покушении на убийство 30-летней польки.
inPoland.net.pl

В польском Вроцлаве правоохранители задержали 18-летнего гражданина Украины, которого подозревают в нападении с ножом на 30-летнюю польку. Ему готовят обвинение в покушении на убийство.

Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на местную полицию.

Премьер Польши обратился к Навроцкому с призывом осудить нападения на украинцевПремьер Польши призвал президента Навроцкого публично отреагировать на нападения на граждан Украины после резонансного избиения людей во Вроцлаве.

Инцидент произошел вечером 1 августа. По предварительным данным, молодой человек проследил за женщиной до здания, напал на нее на лестнице и нанес ножевые ранения. После этого он пытался сбежать, однако полиция оперативно его задержала.

Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали. Медики оказывают ей необходимую помощь.

В настоящее время мотивы нападения остаются неизвестными. Правоохранители также не сообщают, были ли знакомы между собой подозреваемый и пострадавшая.

Напомним, в польском городе Гдыня неизвестный мужчина напал на 40-летнюю гражданку Украины, дважды ударив ее деревянной палкой по голове. После нападения злоумышленник скрылся, а полиция начала его поиски.

Тем временем в Польше в органах прокуратуры сформировали специальные группы прокуроров, расследующих преступления, совершенные на почве национальной ненависти. Соответствующее обучение уже прошли более 100 прокуроров.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛ

и смотрите первыми новые видео от «Слово и дело»
Польша Уголовное дело Нападение Украинцы
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Из-за засухи Румыния пытается изменить течение Дуная с помощью взрывов
После атак рф на порты Кабмин готовит экстренную поддержку аграриев: что предлагают
Бизнесмена из Украины задержали в Польше по делу о краже электровелосипедов: что известно
После массового наплыва мигрантов в испанской Сеуте продолжают находить тела погибших
В Одессе мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ТЦК: четверо раненых
Количество раненых в результате ударов рф по Запорожью превысило 30 человек, среди них – дети
итогиВзрыв в ресторане в центре Москвы и массированная атака баллистикой на Киев. Главное за выходные
Россияне атаковали дроном гражданский автомобиль в Херсоне, есть жертва и раненые
Итальянские военные высадились на танкер «теневого флота» в Средиземном море
Зеленский анонсировал пополнение авиапарка ВСУ истребителями Gripen
Больше новостей