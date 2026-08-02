Во Вроцлаве задержали украинца после нападения на гражданку Польши

В польском Вроцлаве правоохранители задержали 18-летнего гражданина Украины, которого подозревают в нападении с ножом на 30-летнюю польку. Ему готовят обвинение в покушении на убийство.

Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на местную полицию.

28 июля 2026, 16:47 Премьер Польши обратился к Навроцкому с призывом осудить нападения на украинцев Премьер Польши призвал президента Навроцкого публично отреагировать на нападения на граждан Украины после резонансного избиения людей во Вроцлаве.

Инцидент произошел вечером 1 августа. По предварительным данным, молодой человек проследил за женщиной до здания, напал на нее на лестнице и нанес ножевые ранения. После этого он пытался сбежать, однако полиция оперативно его задержала.

Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали. Медики оказывают ей необходимую помощь.

В настоящее время мотивы нападения остаются неизвестными. Правоохранители также не сообщают, были ли знакомы между собой подозреваемый и пострадавшая.

Напомним, в польском городе Гдыня неизвестный мужчина напал на 40-летнюю гражданку Украины, дважды ударив ее деревянной палкой по голове. После нападения злоумышленник скрылся, а полиция начала его поиски.

Тем временем в Польше в органах прокуратуры сформировали специальные группы прокуроров, расследующих преступления, совершенные на почве национальной ненависти. Соответствующее обучение уже прошли более 100 прокуроров.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.