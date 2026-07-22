Миссия ЕС задержала танкер теневого флота россии

Силы военно-морской операции Европейского Союза задержали нефтяной танкер MV SOUTH STAR, который входит в состав теневого флота россии.

Об этом сообщила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

1 июня 2026, 12:46 Нефть – российская, судно – панамское. Под чьими флагами ходит теневой флот рф Большинство нефтяных танкеров теневого флота рф ходят под регистрацией стран Африки и Карибского бассейна, которые предлагают «удобные флаги». Абсолютный лидер – Камерун: 129 судов. Полный список стран – на инфографике.

Операция была проведена 20 июля. Каллас рассказала, что судно подозревается в плавании под ложным флагом с нарушением норм международного морского права.

«Мы усиливаем давление на теневой флот россии...Каждый незаконный рейс помогает поддерживать российскую военную машину. Мы подкрепляем санкции реальными действиями на море», – подчеркнула Каллас.

Она также добавила, что на этой неделе государства-члены уполномочили другую военно-морскую миссию ЕС, EUNAVFOR ATALANTA, проводить проверки флага судов, которые могут принадлежать к российскому «теневому флоту». По словам главы европейской дипломатии, это решение еще больше усилит контроль за деятельностью судов, которые могут использоваться для обхода санкций против россии.

Напомним, недавно Великобритания впервые перехватила российский нефтяной танкер «теневого флота», который пытался пройти через Ла-Манш.

После задержания ряд других судов, связанных с перевозкой российской нефти, начали менять маршруты и избегать прохождения через Ла-Манш.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал страны Европы конфисковывать нефть с судов теневого флота рф.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.