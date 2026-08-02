Зеленский анонсировал пополнение авиапарка ВСУ истребителями Gripen

Украинские летчики вскоре пересядут на новые шведские боевые самолеты Gripen E, поскольку их подготовка идет значительно более быстрыми темпами, чем ожидается.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщает в соцсетях.
Согласно его словам, Воздушные силы ВСУ освоили мощные средства противовоздушной обороны за рекордно короткое время. Президент подчеркнул, что украинские пилоты уже несколько лет успешно управляют истребителями F-16 и Mirage, а параллельно часть летчиков проходит обучение в Швеции.
«В украинском небе вскоре увидим «Грипены», – заявил глава государства.
Президент также отметил, что сейчас Киев продолжает переговоры с французскими партнерами, чтобы в украинском небе также появились истребители Rafale.
Стоит отметить, ранее сообщалось, что первые новые Gripen E Украина ожидает получить в 2027 году. Новые истребители должны дополнить уже полученные от западных партнеров самолеты и усилить возможности Украины в сфере противовоздушной обороны и нанесения ударов по военным объектам.
Напомним, в конце июня Украина и Швеция заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E. Также передача Воздушным силам ВСУ самолетов Gripen C/D ожидается уже в начале 2027 года.
В апреле президент Владимир Зеленский сообщал, что военно-политическое руководство рассчитывает, что тренировки украинских пилотов на истребителях Gripen начнутся уже в 2026 году.
Также в конце июля стало известно, что Европейский Союз выделит 2,5 млрд евро из оборонного кредита для Украины на закупку 16 шведских истребителей Gripen E.
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