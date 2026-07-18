Силы беспилотных систем поразили еще 13 судов «теневого флота» рф

Силы беспилотных систем Украины в рамках операции «Молочка» поразили еще 13 судов российского «теневого флота». Среди них – сухогрузы, танкеры, буксир и плавучие краны.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадяр» Бровди.

1 июня 2026, 12:46 Нефть – российская, судно – панамское. Под чьими флагами ходит теневой флот рф Большинство нефтяных танкеров теневого флота рф ходят под регистрацией стран Африки и Карибского бассейна, которые предлагают «удобные флаги». Абсолютный лидер – Камерун: 129 судов. Полный список стран – на инфографике.

«172 судна за 13 суток операции «МоЛоЧКа». +13 судов теневого флота поймано 18 июля Птицами СБС в Черном и Азовском морях: 8 сухогрузов, 1 танкер, 1 танкер-газовоз, 1 буксир и 2 плавучих крана», – написал Бровди.

Командующий СБС подчеркнул, что целью операции является прекращение работы логистических маршрутов, которые россия использует для перевозки нефти, топлива и грузов в обход международных санкций.

«Цель неизменна: остановка логистики нефти, топлива, грузов в обход санкций. Каждый самоходный плавсредство будем превращать в дрейфующую по морю баржу, слепую и глухую; не цель загрязнять водную акваторию нефтяными пятнами, поэтому никаких пробоин», – подытожил Мадяр.

Напомним, минувшей ночью «Птицы Мадяра» поразили еще 12 судов российского «теневого флота», а за треть месяца военным удалось «обезвредить» более 100 «теневых судов» флота российской федерации.

Также 14 июля ударные дроны атаковали Севастополь и поразили Балаклавскую ТЭС.. В части Севастополя исчез свет.

А в ночь на 18 июля беспилотники атаковали несколько регионов россии, в том числе и Московскую область. В результате атаки в Ногинске вспыхнула нефтебаза, а в Электростали возник пожар на одном из крупнейших логистических комплексов Wildberries.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.