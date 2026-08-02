Страны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти в сентябре

Страны ОПЕК+ в воскресенье, 2 августа, договорились увеличить добычу нефти в следующем месяце на 188 тысяч баррелей в сутки.

Об этом сообщается на официальном сайте ОПЕК.

29 июня 2026, 15:48 Стратегические нефтяные резервы стран: у кого больше всего черного золота Стратегические запасы нефти выросли в хранилищах США, Германии, Франции, Италии и Испании, а сократились – в Японии, Турции и Великобритании.

Соответствующее решение приняли Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан, россия и Оман в рамках дополнительных добровольных корректировок добычи.

«В рамках своего коллективного обязательства поддерживать стабильность рынка нефти семь стран-участниц решили ввести корректировку производства на 188 тысяч баррелей в день в рамках дополнительных добровольных корректировок, объявленных в апреле 2023 года. Эта корректировка будет внедрена в сентябре 2026 года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что этот шаг предоставит странам-участницам ОПЕК+ возможность ускорить процесс компенсации ранее допущенного превышения установленных квот.

«Семь стран подтвердили свое коллективное обязательство достичь полного соответствия Декларации о сотрудничестве, включая дополнительные добровольные корректировки производства, которые будут контролироваться Совместным министерским мониторинговым комитетом (JMMC). Они также подтвердили свое намерение полностью компенсировать любой перепроизведенный объем с января 2024 года», – подчеркнули в ОПЕК.

При этом сообщается, что следующее заседание стран ОПЕК+ запланировано на 6 сентября.

Напомним, Казахстан более чем вдвое сократил суточную добычу нефти после приостановки работы главного экспортного терминала в Новороссийске.

Ранее СМИ сообщали, что в июле нефтегазовые доходы бюджета рф могут вырасти на 60 процентов по сравнению с июлем прошлого года.

Также, как известно, 22 июня Соединенные Штаты сняли все ограничения для сделок, направленных на производство, продажу и поставку нефтепродуктов иранского происхождения. Решение будет действовать 60 дней.

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