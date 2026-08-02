Беларусь формирует новую десантно-штурмовую бригаду у границы с Украиной

Беларусь формирует новую десантно-штурмовую бригаду, которую планируют разместить возле Гомеля – примерно в 40 км от границы с Украиной. Один батальон уже создан, также продолжается формирование других боевых подразделений.

Об этом заявил командующий силами специальных операций вооруженных сил Беларуси Александр Ильюкевич в эфире телеканала белорусского Минобороны.

24 июня 2026, 13:21 В Беларуси начались мобилизационные учения: что известно В Минобороны Беларуси заявили о начале мобилизационных учений в Гродненской области. В рамках мероприятий военкоматы уточняют данные около двух тысяч военнообязанных.

По его словам, военное командование уже начало формирование частей новой бригады.

«Мы уже приступили к формированию воинских частей, сформирован один батальон. В этом году мы формируем еще один батальон, подразделения боевого обеспечения, артиллерийские, зенитные подразделения, разведывательные», – заявил Ильюкевич.

На данный момент уже сформирован ряд воинских частей и подразделений, набраны офицеры и призван личный состав.

Новую десантно-штурмовую бригаду планируют разместить возле Гомеля, в 40 км от белорусско-украинской границы.

Напомним, недавно сообщалось, что белорусская оппозиция передала Украине отчет о подготовке режима Лукашенко к войне.

А СМИ заявляли, что россия усиливает давление на Беларусь, пытаясь использовать ее территорию для расширения войны против Украины и возможных операций против НАТО.

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