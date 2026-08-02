Беларусь формирует новую десантно-штурмовую бригаду у границы с Украиной

Беларусь формирует новую десантно-штурмовую бригаду, которую планируют разместить возле Гомеля – примерно в 40 км от границы с Украиной. Один батальон уже создан, также продолжается формирование других боевых подразделений.
Об этом заявил командующий силами специальных операций вооруженных сил Беларуси Александр Ильюкевич в эфире телеканала белорусского Минобороны.
По его словам, военное командование уже начало формирование частей новой бригады.
«Мы уже приступили к формированию воинских частей, сформирован один батальон. В этом году мы формируем еще один батальон, подразделения боевого обеспечения, артиллерийские, зенитные подразделения, разведывательные», – заявил Ильюкевич.
На данный момент уже сформирован ряд воинских частей и подразделений, набраны офицеры и призван личный состав.
Новую десантно-штурмовую бригаду планируют разместить возле Гомеля, в 40 км от белорусско-украинской границы.
Напомним, недавно сообщалось, что белорусская оппозиция передала Украине отчет о подготовке режима Лукашенко к войне.
А СМИ заявляли, что россия усиливает давление на Беларусь, пытаясь использовать ее территорию для расширения войны против Украины и возможных операций против НАТО.
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