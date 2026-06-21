Две страны ЕС призвали к радикальным действиям против российского «теневого флота» – СМИ

Законодатели Германии и Франции выступили с совместным заявлением об ужесточении мер против кораблей российского «теневого флота», которые используются для обхода нефтяных санкций и финансирования войны против Украины.

Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на проект документа, который должен быть принят 22 июня на заседании Немецко-французской парламентской ассамблеи.

14 июня 2026, 18:01 Суда теневого флота начали избегать Ла-Манша после задержания Британией одного из танкеров – СМИ После задержания Британией танкера теневого флота ряд других судов, связанных с перевозкой российской нефти, начал менять маршруты.

Согласно проекту, депутаты предлагают усилить дипломатическое давление на страны, под чьими флагами ходят связанные с рф корабли. Соответствующую инициативу поддержали немецкие консерваторы (ХДС/ХСС), социал-демократы и «Зеленые».

Также предлагается усилить контроль за такими судами, и в случае нарушений международного законодательства задерживать их. В частности, некоторые из этих кораблей Москва использовала для шпионажа или диверсий.

Кроме этого, в документе подчеркивается, что российский теневой флот представляет значительный риск для окружающей среды и безопасности, поскольку большая часть судов являются старыми, плохо обслуживаются и не соответствуют международным стандартам.

В то же время, эксперт по внешней политике фракции ХДС/ХСС Юрген Хардт подчеркнул, что такие суда создают риски для европейской критической инфраструктуры и подрывают эффективность санкций против рф.

При этом председатель Комитета по европейским делам Бундестага Антон Хофрайтер добавил, что этот флот генерирует доходы для финансирования российской агрессии.

Как известно, 15 июня Евросоюз ввел новый пакет санкций против россии. Под ограничения попали российский ВПК, теневой флот, энергетический сектор, а также люди из окружения главы Кремля владимира путина.

Напомним, на прошлой неделе Великобритания впервые перехватила российский нефтяной танкер теневого флота, который пытался пройти через Ла-Манш. Премьер Кир Стармер заявил, что операция стала еще одним ударом по россии и тем, кто финансирует войну против Украины.

Позже Минобороны Британии раскрыло детали операции по перехвату российского танкера.

Впоследствии, по данным СМИ, российский военный фрегат открыл предупредительный огонь по гражданской яхте в проливе Ла-Манш после того, как она приблизилась к нему.

Кроме этого, недавно бойцы Сил обороны поразили танкер «теневого флота» россии «FINA» в Черном море.

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