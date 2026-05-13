Оккупанты обстреляли три района Днепропетровщины, есть погибшие и более десятка раненых

Российские войска нанесли серию ударов по Днепропетровщине, массированно атаковав три района области. В результате обстрелов погибли восемь человек, еще 11 гражданских получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram.

Согласно его словам, в течение суток вторника, 12 мая, оккупанты почти 30 раз били по территории области. Основные удары пришлись на Никопольский район – под огнем оказались райцентр, Марганецкая, Мировская, Покровская и Красногригорьевская общины.

«Пострадали три человека. 16-летний юноша госпитализирован в состоянии средней тяжести. Еще один 16-летний и 21-летний парни на амбулаторном лечении», – говорится в сообщении.

Кроме того, российские войска атаковали Дубовиковскую и Николаевскую общины, в результате чего погибли двое гражданских.

«Еще 9 домов повреждены из-за удара по району накануне днем. Погибли 4 человека, еще четверо – пострадали. Троих из них госпитализировали. 50-летний мужчина в тяжелом состоянии», – написал руководитель области.

Он добавил, что в Кривом Роге были повреждены предприятие, инфраструктура и газопровод. В результате российской атаки на город два человека погибли, еще четверо – пострадали.

Напомним, в ночь на 5 мая российская оккупационная армия ударила беспилотниками по Запорожью, Днепру и Броварам на Киевщине, в результате чего пострадали по меньшей мере пятеро гражданских. Также оккупанты атаковали беспилотниками Днепр и в ночь на 7 мая.

Кроме этого, несмотря на объявление перемирия, армия рф атаковала Днепропетровскую область и 9 мая. Они нанесли удары по двум районам артиллерией и беспилотниками. В результате обстрелов погибли два человека, еще двое получили ранения.

