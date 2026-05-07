Россияне ночью атаковали Днепр: горела многоэтажка, пострадала беременная

Российские войска в ночь на 7 мая атаковали беспилотниками Днепр. В результате обстрела повреждены жилые дома, а также известно о двух пострадавших, среди них – беременная женщина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Как отмечается, в результате вражеской атаки в городе загорелась квартира в 5-этажке. Также повреждены несколько жилых домов и автомобилей.

Сначала сообщалось об одном пострадавшем в результате обстрела, однако позже количество возросло до двух. Это беременная 21-летняя женщина и мужчина 45 лет. Обоим оказали медпомощь на месте.

Напомним, днем 6 мая российские войска нанесли удар беспилотниками по детскому саду в центральной части Сум. В результате атаки погибли два человека, еще семеро ранены.

А утром того же дня армия россии ударила дронами по двум районам Харькова и автомобилю с гражданскими в Сумской области. В результате атаки оккупантов в Сумской области женщина погибла на месте, а в Харькове двое пострадавших.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.