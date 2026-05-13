Трамп рассказал, какие вопросы планирует обсудить с Си Цзиньпином во время визита в Китай

Президент США Дональд Трамп заявил, что отдаст приоритет торговым переговорам и планирует «долгий разговор» о войне с Ираном во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином.

Об этом сообщают Bloomberg и CNN со ссылкой на слова Трампа журналистам в Белом доме 12 мая.

4 мая 2026, 17:39 Куда больше всего инвестирует и кого кредитует Китай На инфографике – 20 крупнейших получателей прямых иностранных инвестиций из Китая, а также 20 крупнейших получателей финансовых обязательств от КНР в мире.

«Мы будем говорить с президентом Си о многих вещах. Я бы сказал, что прежде всего – о торговле», – сказал американский лидер перед отправлением в Пекин.

Трамп отметил, что в целом имеет много тем для обсуждения с лидером Китая, приуменьшив вероятность того, что США потребуется помощь КНР в урегулировании конфликта с Ираном.

«Нам предстоит обсудить много вопросов. Честно говоря, я бы не сказал, что Иран входит в их число, потому что мы полностью контролируем ситуацию в Иране. Либо мы заключим сделку, либо они будут разгромлены... Я не думаю, что нам нужна какая-либо помощь по Ирану. Мы победим так или иначе. Мы победим мирным путем или любым другим способом», – заявил он.

В то же время, на уточняющий вопрос о том, какое послание глава Белого дома хотел бы передать китайскому лидеру относительно Ирана, Трамп ответил, что они «без каких-либо проблем получают большую часть своей нефти» с Ближнего Востока.

«Посмотрите на блокаду – никаких проблем. Они получают большую часть своей нефти из этого региона. У нас не было никаких проблем. И он мой друг», – заявил президент США.

По данным Bloomberg, президент США стремится заключить деловые соглашения и согласовать детали новой торговой сделки. В частности, ожидается, что лидеры стран обсудят продолжение торгового перемирия, которого они достигли прошлой осенью.

«Мои отношения с президентом Си фантастические. Мы всегда ладили и очень хорошо сотрудничаем с Китаем, и сотрудничество с Китаем было очень хорошим, поэтому мы с нетерпением ждем этого», – добавил Трамп.

Кроме этого, по данным агентства Reuters, лидер США обсудит с главой Китая вопросы продажи оружия Тайваню и дело заключенного медиамагната Джимми Лая.

Как известно, недавно в Минфине США ввели новые санкции за поставки иранской нефти в Китай.

Напомним, Трамп планирует посетить КНР 13–15 мая, где проведет переговоры с Си Цзиньпином.

Также во время поездки президента Дональда Трампа в Китай более десятка генеральных директоров и топ-менеджеров присоединятся к американской делегации для сопровождения лидера США. Среди них – бизнесмены Илон Маск и Тим Кук.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.