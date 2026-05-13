Гренландия и США ведут переговоры по созданию на острове новых американских баз

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подтвердил переговоры с США относительно увеличения американского военного присутствия на острове.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно словам премьера автономной территории, вопрос увеличения американского военного присутствия на острове является составляющей продолжающихся переговоров с Вашингтоном на фоне резонансных заявлений президента США Дональда Трампа.

«С самого начала один из вопросов, который поднимался – что им кажется, что мы делаем недостаточно в вопросах национальной безопасности и мониторинга в нашем регионе. Поэтому вопросы безопасности и большего военного присутствия на Гренландии являются составляющей дискуссий», – заявил Нильсен.

Речь идет о переговорах, которые Дания и Гренландия ведут с США после громких заявлений Трампа о возможном присоединении острова к Соединенным Штатам.

В то же время, как отмечается, в Гренландии пытаются искать компромиссные решения и поддерживать рабочий диалог с Вашингтоном. Премьер напомнил, что между США и Данией уже существует действующее соглашение, которое позволяет американцам создавать дополнительные военные базы на острове.

По словам Нильсена, любые договоренности тормозятся нестабильной политической ситуацией в Дании, где после парламентских выборов до сих пор не сформирована правящая коалиция.

Соединенные Штаты, которые на данный момент имеют в Гренландии одну военную базу, хотят построить дополнительно еще три. При этом администрация Трампа считает, что территория этих объектов будет находиться под полным американским суверенитетом.

Как известно, ранее сообщалось, что Вашингтон стремится получить доступ к трем базам на острове. Речь идет о двух объектах, которые ранее использовались американскими военными, а также еще об одной локации, которая может стать новым элементом инфраструктуры.

Напомним, недавно СМИ сообщали, что в Дании серьезно рассматривали сценарий вооруженного конфликта с США из-за Гренландии. Утверждается, что в случае вторжения американских войск датские подразделения были готовы подорвать ключевые взлетные полосы на острове, чтобы сделать невозможной посадку авиации.

СМИ также писали, что в администрации американского президента отказались от идеи вторжения на остров якобы из-за угрозы импичмента.

