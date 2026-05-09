В Краматорске скончался зампредседателя РГА, раненный во время обстрела 5 мая

Заместитель главы Краматорской районной государственной администрации Роман Симашов скончался в больнице в результате ранений, которые чиновник получил во время российской атаки на Краматорск во вторник, 5 мая. Число погибших в результате обстрела возросло до семи человек.

Об этом пресс-служба Краматорской РГА сообщает в Facebook.

По данным местных властей, чиновник скончался вчера, 8 мая, от ранений, полученных во время российского удара по городу 5 мая.

Отмечается, что Симашов много лет занимался вопросами жилищно-коммунального хозяйства и обеспечением стабильной работы систем жизнеобеспечения общин района.

«С глубокой болью и невыразимой грустью руководство и коллектив Краматорской районной государственной администрации, районной военной администрации сообщают, что 8 мая 2026 года, в возрасте 46 лет, в результате российского удара по городу Краматорск, нанесенного 5 мая, трагически погиб заместитель главы Краматорской районной государственной администрации Роман Шавкатович Симашов», – говорится в сообщении.

Как известно, 5 мая российские войска нанесли удар по центру Краматорска, применив три фугасные авиабомбы. Сообщалось, что в результате атаки погибли пять человек, а также есть раненые.

Напомним, недавно российские войска нанесли серию ударов по Днепропетровской области, атаковав два района артиллерией и беспилотниками. В результате обстрелов погибли два человека, еще двое получили ранения.

Также в ночь на 9 мая россия запустила по Украине баллистическую ракету «Искандер-М» и 43 ударных беспилотника. Силы ПВО сбили большинство вражеских дронов.

