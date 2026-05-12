Зеленский ввел санкции против десятков человек и компаний, обеспечивающих ВПК россии

Президент Владимир Зеленский подписал указы о применении санкций против россиян и компаний, поставляющих продукцию для российского военно-промышленного комплекса. Также глава государства продлил ряд других ограничительных мер.

Об этом сообщает Офис президента.

Отмечается, что указом №379/2026 санкции применены к 32 российским компаниям и 34 россиянам, большинство из которых являются директорами и учредителями этих предприятий.

«Среди них – компании, задействованные в поставках товаров для комплексов С-300 и С-400, баллистических ракет «Тополь», «Ярс» и «Искандер», порохов, ракетного топлива, компонентов для боеприпасов. Также под санкциями – российские предприятия, выпускающие средства радиотехнической разведки, воздухоплавательные носители специальной техники, и компании, включенные в цепи поставок высокоточного промышленного оборудования и электронных компонентов в обход санкций», – говорится в сообщении.

Уточняется, что также в этом списке лица, которые пытались организовать снятие американских санкций с россии и смягчить позицию ЕС. Всю необходимую информацию Украина передаст партнерам для полной синхронизации санкций в международных юрисдикциях.

При этом указом №378/2026 были продлены санкции против 13 физических и 21 юридического лица. Санкции против них были применены еще в 2023 году. В частности, четыре предприятия из списка прекратили свою противоправную деятельность.

Как сообщается, Украина продлила ограничительные меры против Ирины Бабаковой, Натальи Селивановой и Вадима Гинера, связанных с деятельностью в Украине финансово-промышленной группы ООО «ВС Групп Менеджмент», которую создали подсанкционные российские граждане – представители бывшей преступной группировки «Лужники» Александр Бабаков, Михаил Воеводин и Евгений Гинер.

Напомним, в конце апреля Зеленский ввел в действие новые санкционные решения против российских субъектов, причастных к похищению украинских детей, а также против судов российского теневого флота.

Ранее сообщалось, что Киев призывает Евросоюз усилить давление на финансовый сектор россии, перекрыть пути обхода санкций через криптовалюты и ограничить морской экспорт российской нефти.

Как известно, в настоящее время Европейский Союз работает над новым 21-м пакетом санкций против россии, который будет направлен против «теневого флота» Москвы и еще нескольких важных сфер, которые помогают путину финансировать войну против Украины.

Также британское правительство ввело новый пакет санкций против российской федерации, в который попали 35 физических и юридических лиц. Они причастны к поставкам компонентов для дронов и вербовке иностранцев для войны против Украины.

