Россияне атаковали Днепропетровщину, есть погибшие и раненые

Российские войска нанесли серию ударов по Днепропетровской области, атаковав два района артиллерией и беспилотниками. В результате обстрелов погибли два человека, еще двое получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram.

По его словам, в течение дня оккупанты почти 20 раз били по территории области. Основные удары пришлись на Никопольский район – под огнем оказались райцентр, Марганецкая и Красногригорьевская общины. В результате атак повреждены объекты инфраструктуры, киоск, магазин, кафе и частные жилые дома.

Жертвой обстрела стал 35-летний мужчина. Также пострадали два человека: 39-летняя женщина в тяжелом состоянии госпитализирована, а 31-летний мужчина будет проходить амбулаторное лечение.

Кроме того, российские войска атаковали Дубовиковскую общину Синельниковского района. Там получили повреждения предприятие и сельскохозяйственная техника. В этом районе также погиб один человек.

Напомним, российские войска в ночь на 7 мая атаковали беспилотниками Днепр. В результате обстрела повреждены жилые дома, а также известно о двух пострадавших, среди них – беременная женщина.

Также сообщалось, что днем 6 мая российские войска нанесли удар беспилотниками по детскому саду в центральной части Сум. В результате атаки погибли два человека.

