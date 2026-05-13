Россия вербует онлайн агентов для убийств и диверсий в Европе

Россия все чаще привлекает организованную преступность и случайных исполнителей, которых вербуют онлайн, для проведения диверсий и убийств в Европе.

Об этом говорится в ответе Федерального министерства внутренних дел Германии на парламентский запрос, передает Spiegel.

В ведомстве отмечают, что сотрудничество российских государственных структур с криминальными группировками является особенно эффективным для так называемых «деструктивных операций». Речь идет о действиях, которые сложно напрямую связать с государством?в частности поджоги, диверсии на инфраструктуре и физическое устранение отдельных лиц.

По оценке немецких властей, российские криминальные сети частично находятся под влиянием или косвенным контролем государства. В обмен на возможность продолжать нелегальную деятельность они могут быть вынуждены сотрудничать со спецслужбами. Такие связи, согласно документам, фиксируются и на территории Германии.

Отдельное внимание в докладе уделено так называемым «low-level агентам» – людям без опыта работы в разведке, которых вербуют через интернет или мессенджеры. Их используют для одноразовых задач: поджогов, сбора информации или диверсий. Такие исполнители часто не имеют представления о конечном заказчике, а их разоблачение рассматривается как приемлемый риск.

В материале также подчеркивается, что немецкие службы безопасности связывают россию с рядом инцидентов в Европе, включая диверсии против логистической инфраструктуры и попытки политических убийств. Среди приведенных примеров – убийство в Берлине в 2019 году, а также инцидент со взрывным устройством в грузе DHL в 2024 году.

Кроме того, в Европе фиксируют рост кибератак и попыток фишинга, которые связывают с российскими структурами. По оценкам немецкой службы защиты конституции, такие действия являются частью более широкой стратегии гибридного давления, направленного на дестабилизацию демократических государств и подрыв доверия к институтам.

Напомним, недавно правоохранители викрили міжнародну мережу, что готовила заказные убийства и диверсии в странах ЕС в интересах спецслужб рф.

Также в начале апреля украинские и западные спецслужбы раскрыли масштабную кибероперацию России, которая вела разведывательную деятельность, шпионив за гражданами ЕС, США и Украины через «взломанные» Wi-Fi роутеры.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.