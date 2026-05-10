Оккупанты ударили по Херсону и Днепропетровщине, среди раненых – ребенок

Российские оккупанты атаковали Херсон и пригород, в результате чего два человека пострадали. Также на Днепропетровщине в результате российских обстрелов ранения получил 3-летний ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ГВА и начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Отмечается, что в больницу доставили раненого в результате очередной атаки российского дрона в Корабельном районе Херсона – 19-летний парень получил взрывную травму, осколочные ранения правого плеча, множественные касательные ранения верхних конечностей и акубаротравму.

После оказания необходимой медицинской помощи врачи назначили ему амбулаторное лечение. Также в результате вражеского удара в поселке Камышаны под Херсоном травмы получила 62-летняя женщина.

У нее диагностировали минно-взрывную травму, травматическую ампутацию левой руки и осколочные ранения ноги. По данным местных властей, женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии, медики борются за ее жизнь.

В то же время, по информации ОВА, на Днепропетровщине россияне нанесли удар по Никополю и Марганецкой общине. В Синельниковском районе били по Украинской и Богиновской общинам.

Ганжа отметил, что в регионе пострадала 3-летняя девочка – ее доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Также в этом районе из-за атак рф повреждена инфраструктура.

Как известно, в субботу, 9 мая, когда должно было действовать «перемирие», российские оккупационные войска атаковали беспилотниками два районы Днепропетровщины. В результате атаки один человек погиб, еще один получил ранения.

Напомним, с полуночи 10 мая Силы противовоздушной обороны обезвредили все 27 беспилотников, которыми российские захватчики атаковали Украину.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.