Оккупанты атаковали Запорожье, Днепр и Бровары, ранены гражданские

Российская оккупационная армия ударила беспилотниками по Запорожью, Днепру и Броварам на Киевщине, в результате чего пострадали как минимум пятеро гражданских.

Об этом сообщают руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров, руководитель Днепропетровщины Александр Ганжа и пресс-служба Киевской ОВА.

«Взрывы в очередной раз прозвучали в областном центре. Вражеские беспилотники атаковали АЗС», – написал Федоров, добавив, что из-за удара беспилотника повреждены окна в многоквартирном доме.

Согласно его словам, в результате атаки пострадала оператор АЗС и еще один гражданский.

«Еще один человек ранен – увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье... Один мужчина пострадал – медики уже оказывают ему необходимую помощь», – добавил он.

При этом в результате атаки российских беспилотников в Днепре ранения получил 62-летний мужчина, а также повреждены три частных дома и автомобили.

Также после полуночи в Броварах в результате атаки рф пострадали 34-летняя женщина и 37-летний мужчина.

«Женщина получила ранение руки осколками стекла. У мужчины – резаная рана пятки. Медики оказали всю необходимую помощь на месте. К счастью, угрозы жизни нет. В госпитализации в больницу не нуждаются», – написал руководитель Киевщины Николай Калашник.

Как известно, российская оккупационная армия в течение суток понедельника, 4 мая, обстреляла населенные пункты Украины более 70 раз, в результате чего 14 человек погибли, а еще около 60 получили ранения.

Напомним, что оккупанты ударили по Мерефе вчера утром, 4 мая. Кроме семи погибших, ранее сообщалось о 31 пострадавшем.

Также в общей сложности в ночь на 4 мая российские войска выпустили по Украине 155 ударных беспилотников различных типов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.