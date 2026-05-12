Атака на Кривой Рог: в ОВА уточнили последствия вражеского удара по жилому дому

В результате вражеского удара по жилому дому в Кривом Роге пострадали четыре человека. Среди раненых – младенец, ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.
В Кривом Роге в результате российского удара по жилому дому во вторник вечером, 12 мая, пострадали четверо гражданских и погибли два человека. Среди раненых – младенец.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Согласно его словам, медики госпитализировали 9-месячную девочку, она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Также в больницу в состоянии средней тяжести доставили 23-летнюю женщину.

При этом, пострадавшие женщины 45 и 74 лет будут лечиться амбулаторно.

Ганжа уточнил, что в результате вражеского удара погибли 65-летняя женщина и 43-летний мужчина.

В то же время, на обстрел города уже отреагировал президент Владимир Зеленский.

«Циничный и лишенный любого военного смысла российский удар беспилотником по обычному жилому дому в Кривом Роге. По состоянию на сейчас известно о двух погибших пожилых людях. Их девятимесячная внучка в больнице с тяжелыми ранениями. Наши врачи делают все возможное, чтобы спасти ее жизнь», – заявил президент.

Зеленский отметил, что россия продолжает обстрелы украинских городов после завершения «частичной трехдневной тишины». По его словам, российские атаки против гражданского населения свидетельствуют о необходимости дальнейшего усиления международного давления на государство-агрессора.

Как известно, российские войска во вторник, 12 мая, нанесли удар по жилому дому в Кривом Роге. По информации мониторинговых каналов, воздушную тревогу в Криворожском районе объявили в 18:46. Впоследствии в городе прогремел взрыв.

Напомним, в ночь на 5 мая российская оккупационная армия ударила беспилотниками по Запорожью, Днепру и Броварам на Киевщине, в результате чего пострадали по меньшей мере пятеро гражданских. Также оккупанты атаковали беспилотниками Днепр и в ночь на 7 мая.

Кроме этого, несмотря на объявление перемирия, армия рф атаковала Днепропетровскую область и 9 мая. Они нанесли удары по двум районам артиллерией и беспилотниками. В результате обстрелов погибли два человека, еще двое получили ранения.

