Россияне атаковали спасателей в Днепропетровской области, есть раненый

Утром 10 мая в Никопольском районе Днепропетровской области российский беспилотник атаковал пожарно-спасательный автомобиль. В результате удара ранения получил 23-летний водитель.
Об этом сообщили в ГСЧС.
По данным спасателей, сотрудники службы выехали в один из населённых пунктов Мировской громады, чтобы оказать помощь местным жителям.
Во время выполнения задания россияне атаковали пожарно-спасательный автомобиль дроном.
В результате удара травмировался 23-летний водитель. Его госпитализировали.
Напомним, 28 марта российские войска атаковали пожарно-спасательное подразделение в прифронтовом Запорожье.
5 мая россияне нанесли удар по спасателям в Полтавской области во время ликвидации последствий атаки. Тогда погибли двое сотрудников ГСЧС, ещё более 20 человек получили ранения.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»