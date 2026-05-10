Россияне атаковали спасателей в Днепропетровской области, есть раненый

В Днепропетровской области российский дрон атаковал автомобиль спасателей, которые ехали помогать местным жителям.
Фото: ГСЧС

Утром 10 мая в Никопольском районе Днепропетровской области российский беспилотник атаковал пожарно-спасательный автомобиль. В результате удара ранения получил 23-летний водитель.

Об этом сообщили в ГСЧС.

По данным спасателей, сотрудники службы выехали в один из населённых пунктов Мировской громады, чтобы оказать помощь местным жителям.

Во время выполнения задания россияне атаковали пожарно-спасательный автомобиль дроном.

В результате удара травмировался 23-летний водитель. Его госпитализировали.

Напомним, 28 марта российские войска атаковали пожарно-спасательное подразделение в прифронтовом Запорожье.

5 мая россияне нанесли удар по спасателям в Полтавской области во время ликвидации последствий атаки. Тогда погибли двое сотрудников ГСЧС, ещё более 20 человек получили ранения.

