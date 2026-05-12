Россияне попали в жилой дом в Кривом Роге, есть погибшие и раненые

Российские войска во вторник, 12 мая, нанесли удар по жилому дому в Кривом Роге. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул и начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

По информации мониторинговых каналов, воздушную тревогу в Криворожском районе объявили в 18:46. Вскоре в городе прогремел взрыв.

«Попадание в жилой дом. Есть погибшие и раненые. Начали аварийно-спасательную операцию», – написал Вилкул.

Предварительно, по данным областной военной администрации, в результате атаки погибли два человека, также есть раненые.

Напомним, в ночь на 5 мая российская оккупационная армия ударила беспилотниками по Запорожью, Днепру и Броварам на Киевщине, в результате чего пострадали как минимум пятеро гражданских. Также оккупанты атаковали беспилотниками Днепр и в ночь на 7 мая.

Кроме этого, несмотря на объявление перемирия, армия рф атаковала Днепропетровскую область и 9 мая. Они нанесли удары по двум районам артиллерией и беспилотниками. В результате обстрелов погибли два человека, еще двое получили ранения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.