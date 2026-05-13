Иран сохранил 70% ракетного потенциала, несмотря на слова Трампа о разгроме – NYT

Мир
Читати українською
Американские разведывательные службы узнали, что Тегеран сохранил значительную часть своего ракетного потенциала, несмотря на заявления президента Дональда Трампа об уничтожении иранского арсенала.
Иллюстративное фотоGetty Images

Американские разведывательные службы пришли к выводу, что Иран восстановил доступ к большинству своих ракетных баз, а также сохранил около 70% довоенного арсенала ракет и пусковых установок, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о его ослаблении.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на лиц, знакомых с анализом американской разведки.

Иранская ракетная программа: как создавалась и из чего состоитИранская ракетная программа. Как создавалась и какие ракеты на вооружении сейчас – на инфографике Слово и дело.

Как отмечается, отчеты военных разведывательных служб основываются на информации из нескольких потоков сбора данных, включая спутниковые снимки и другие технологии наблюдения.

Согласно данным американских спецслужб, Иран восстановил оперативный доступ к 30 ракетным объектам, расположенным вдоль Ормузского пролива – это свидетельствует о том, что его армия остается гораздо более сильной, чем утверждал глава Белого дома.

«Наибольшее беспокойство для некоторых высокопоставленных чиновников вызывают доказательства того, что Иран восстановил оперативный доступ к 30 из 33 ракетных объектов, которые он удерживает вдоль Ормузского пролива, что может угрожать американским военным кораблям и нефтяным танкерам, проходящим по узкому водному пути», – говорится в материале.

По оценкам разведки, Иран до сих пор сохраняет на вооружении около 70% мобильных пусковых установок по всей стране и примерно 70% своего довоенного запаса ракет.

Кроме того, Тегеран якобы восстановил доступ к примерно 90% подземных хранилищ и пусковых комплексов для ракет, которые сейчас считаются «частично или полностью боеспособными».

Выводы разведки США противоречат и предыдущим заявлениям министра обороны Пита Хегсета о том, что иранские вооруженные силы были разгромлены и больше не представляют угрозы.

Отмечается также, что война существенно истощила американские запасы вооружений – США использовали около 1100 дальнобойных крылатых ракет, более 1000 ракет Tomahawk и более 1300 ракет-перехватчиков Patriot.

Как известно, NBC News сообщало, что США могут скрывать реальные потери после атак Ирана по американским базам. Речь идет о более чем 100 ударах, погибших военных и убытках на $5 млрд.

В частности, сообщалось, что двухмесячное противостояние с Ираном серьезно истощило американские арсеналы высокоточного вооружения. Эксперты предостерегают, что дефицит критических ракет может ослабить позиции Вашингтона в случае вероятных конфликтов с россией или Китаем.

Также по данным CNN, Соединенные Штаты за два месяца войны с Ираном потратили почти половину запасов ракет к THAAD и Patriot.

Напомним, США могут впервые развернуть гиперзвуковую ракету Dark Eagle против Ирана.

Ранее аналитики сообщали, что первые шесть дней войны с Ираном обошлись США в 11,3 млрд долларов, а каждый последующий день – около 1 млрд долларов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Дональд Трамп США Иран Разведка Оружие Ближний Восток Ракеты Вооружение Арсенал Война на Ближнем Востоке
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Россия ночью ударила по подстанции на Полтавщине, более 7 тысяч потребителей без света
Глава ВОЗ призвал весь мир готовиться к новым случаям хантавируса
Оккупанты обстреляли три района Днепропетровщины, есть погибшие и более десятка раненых
Россия вербует онлайн агентов для убийств и диверсий в Европе
Иран сохранил 70% ракетного потенциала, несмотря на слова Трампа о разгроме – NYT
Омбудсман заявил, что россия затягивает обмен военнопленными «1000 на 1000»
Краснодарский край рф массированно атаковали дронами: под ударом мог быть морской порт
Гренландия и США ведут переговоры по созданию на острове новых американских баз
Трамп рассказал, какие вопросы планирует обсудить с Си Цзиньпином во время визита в Китай
Одна из стран НАТО пообещала предоставить суда и авиацию для охраны Ормузского пролива
Больше новостей