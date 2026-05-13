Иран сохранил 70% ракетного потенциала, несмотря на слова Трампа о разгроме – NYT

Американские разведывательные службы пришли к выводу, что Иран восстановил доступ к большинству своих ракетных баз, а также сохранил около 70% довоенного арсенала ракет и пусковых установок, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о его ослаблении.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на лиц, знакомых с анализом американской разведки.

20 апреля 2026, 19:15

Как отмечается, отчеты военных разведывательных служб основываются на информации из нескольких потоков сбора данных, включая спутниковые снимки и другие технологии наблюдения.

Согласно данным американских спецслужб, Иран восстановил оперативный доступ к 30 ракетным объектам, расположенным вдоль Ормузского пролива – это свидетельствует о том, что его армия остается гораздо более сильной, чем утверждал глава Белого дома.

«Наибольшее беспокойство для некоторых высокопоставленных чиновников вызывают доказательства того, что Иран восстановил оперативный доступ к 30 из 33 ракетных объектов, которые он удерживает вдоль Ормузского пролива, что может угрожать американским военным кораблям и нефтяным танкерам, проходящим по узкому водному пути», – говорится в материале.

По оценкам разведки, Иран до сих пор сохраняет на вооружении около 70% мобильных пусковых установок по всей стране и примерно 70% своего довоенного запаса ракет.

Кроме того, Тегеран якобы восстановил доступ к примерно 90% подземных хранилищ и пусковых комплексов для ракет, которые сейчас считаются «частично или полностью боеспособными».

Выводы разведки США противоречат и предыдущим заявлениям министра обороны Пита Хегсета о том, что иранские вооруженные силы были разгромлены и больше не представляют угрозы.

Отмечается также, что война существенно истощила американские запасы вооружений – США использовали около 1100 дальнобойных крылатых ракет, более 1000 ракет Tomahawk и более 1300 ракет-перехватчиков Patriot.

Как известно, NBC News сообщало, что США могут скрывать реальные потери после атак Ирана по американским базам. Речь идет о более чем 100 ударах, погибших военных и убытках на $5 млрд.

В частности, сообщалось, что двухмесячное противостояние с Ираном серьезно истощило американские арсеналы высокоточного вооружения. Эксперты предостерегают, что дефицит критических ракет может ослабить позиции Вашингтона в случае вероятных конфликтов с россией или Китаем.

Также по данным CNN, Соединенные Штаты за два месяца войны с Ираном потратили почти половину запасов ракет к THAAD и Patriot.

Напомним, США могут впервые развернуть гиперзвуковую ракету Dark Eagle против Ирана.

Ранее аналитики сообщали, что первые шесть дней войны с Ираном обошлись США в 11,3 млрд долларов, а каждый последующий день – около 1 млрд долларов.

