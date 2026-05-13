Евровидение-2026: известны результаты первого полуфинала конкурса

Во вторник, 12 мая, в австрийской столице Вене состоялся первый полуфинал Евровидения-2026. По его итогам определились 10 финалистов песенного конкурса.

Об этом сообщается на сайте Eurovisionworld.

Как известно, за место в финале соревновались 15 стран. По итогам голосования, в финальный этап конкурса прошли: Греция, Финляндия, Бельгия, Швеция, Молдова, Израиль, Сербия, Хорватия, Литва и Польша.

Напомним, Украина выступит во втором полуфинале юбилейного 70-го конкурса Евровидение-2026, который состоится 14 мая. Представительница страны Leléka с песней Ridnym выйдет на сцену под номером 12.

Также на фанатском портале Eurovision World продолжается голосование за потенциального победителя Евровидения-2026 и уже прослеживается фаворит конкурса. Согласно подсчетам голосов, уверенным лидером опроса является Финляндия.

