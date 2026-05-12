В США выросла инфляция из-за подорожания нефти и войны с Ираном

Годовая инфляция в США в апреле ускорилась до самого высокого уровня с 2023 года. Причиной стало резкое подорожание энергоносителей на фоне войны с Ираном и блокирования Ормузского пролива.
Темпы роста потребительских цен в США в апреле достигли самого высокого уровня с весны 2023 года на фоне резкого скачка цен на энергоносители из-за войны с Ираном.

Об этом сообщает New York Times.

По официальным данным, годовая инфляция в апреле ускорилась до 3,8%. Для сравнения: в марте показатель составлял 3,3%, а в феврале, еще до начала конфликта, – 2,4%. Главной причиной стало существенное подорожание энергоносителей, связанное с блокированием Ормузского пролива.

Стоимость бензина в США с начала войны с Ираном выросла более чем на 50% и превысила 4,5 доллара за галлон, что составляет примерно 1,2 доллара за литр. Рост цен на топливо также повлиял на транспортные расходы. В частности, в апреле авиабилеты подорожали на 2,8%, а цены на продукты питания в годовом измерении выросли на 2,9%.

Аналитики прогнозируют, что инфляция в США в течение года будет оставаться на уровне около 3,7%. На этом фоне эксперты все больше сомневаются, что Федеральная резервная система сможет снизить процентные ставки в этом году, несмотря на призывы президента Дональда Трампа.

Напомним, мировые цены на нефть в понедельник, 11 мая, резко выросли более чем на $4 за баррель после заявления президента США Дональда Трампа о том, что ответ Ирана на американскую мирную инициативу неприемлем.

Согласно недавнему опросу, большинство американских избирателей негативно оценивают действия президента США Дональда Трампа в сфере экономики и борьбы с инфляцией.

