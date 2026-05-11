Россияне ударили по магазину и парку в жилом районе Херсона, есть раненые

Сегодня утром, 11 мая, в результате российского обстрела одного из жилых районов Херсона пострадали по меньшей мере пятеро гражданских, среди них – ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской ОВА.

Как отмечается, ориентировочно в 10:00 россияне атаковали с беспилотника магазин в Корабельном районе. В результате вражеского удара пострадали четыре человека: 49-летняя женщина и мужчины в возрасте 51, 55 и 56 лет.

В ОВА уточнили, что пострадавших доставили в больницу с взрывными травмами и множественными осколочными ранениями. Сейчас врачи проводят обследование и оказывают им помощь.

При этом около 10:40 враг нанес удар по Корабельному району. В результате атаки пострадал 14-летний парень, который в момент атаки находился в парке, он получил взрывную травму, множественные осколочные ранения лица и шеи.

По данным местных властей, сейчас пострадавший находится в больнице и получает необходимую медпомощь.

Как известно, вчера, 10 мая, российские оккупанты атаковали Херсон и пригород, в результате чего два человека пострадали. Также на Днепропетровщине в результате российских обстрелов ранения получил 3-летний ребенок.

Напомним, в Харькове после удара российского беспилотника по жилой девятиэтажке в ночь на 10 мая пострадали шесть человек, среди которых трое детей.

