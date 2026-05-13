Краснодарский край рф массированно атаковали дронами: под ударом мог быть морской порт

В ночь на 13 мая на окраинах Анапы и поселка Волна в российском Краснодарском крае прозвучала серия мощных взрывов. Вероятно, целью атаки мог стать морской порт Тамань.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и мониторинговые ресурсы.

По данным очевидцев, сегодня ночью в небе прозвучало более 17 взрывов со стороны Черного моря и наблюдались яркие вспышки.

Как отмечается, обломки одного из дронов упали на территории предприятия в поселке Волна Темрюкского района, что привело к возгоранию оборудования. Вероятно, целью атаки был морской порт Тамань, расположенный рядом с поселком.

По предварительным данным местных пабликов, в результате атаки дронов известно как минимум об одном пострадавшем человеке.

Морской порт «Тамань» является специализированным глубоководным терминалом, предназначенным для перевалки сухих и наливных грузов, в частности, нефтепродуктов, угля и зерна, ориентированных на экспорт.

Как известно, в ночь на 8 мая бойцы СБУ нанесли новые удары по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» и линейной производственно-диспетчерской станции «Пермь», которые расположены более чем в 1500 км от границы с Украиной.

Напомним, 8 мая ударные дроны атаковали российский Ростов-на-Дону. Там прозвучала серия взрывов, после чего в городе вспыхнул масштабный пожар. Возгорание возникло в районе Западного промузла, где расположены стратегические предприятия.

Также президент Владимир Зеленский подтвердил, что Вооруженные силы применили «дальнобойные санкции» по нефтяному объекту в российском Ярославле более чем за 700 км и показал видео.

