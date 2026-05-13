Одна из стран НАТО пообещала предоставить суда и авиацию для охраны Ормузского пролива

Великобритания пообещала предоставить автономные суда, а также истребители и эсминец HMS Dragon в рамках будущей оборонной миссии в Ормузском проливе в случае стабильного прекращения огня на Ближнем Востоке.

Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте британского правительства.

4 мая 2026, 02:24 Трамп анонсировал операцию по разблокировке судов, застрявших в Ормузском проливе Утром 4 мая США приступят к масштабной гуманитарной операции под названием Проект Свобода для разблокирования гражданских судов в Ормузском проливе.

Отмечается, что министр обороны Джон Хили предложил новые беспилотные надводные суда британского производства многонациональной миссии под руководством Великобритании и Франции, чтобы обеспечить международное судоходство в случае длительного перемирия в регионе.

Соответствующая оборонная миссия, которую запустят, как только позволят обстоятельства, обеспечивается за счет нового финансирования в размере 115 миллионов фунтов стерлингов, выделенных на беспилотники для поиска мин и системы противодействия дронам.

В частности, Великобритания в рамках миссии предоставит:

современное автономное оборудование для разминирования, включающее средства обнаружения и обезвреживания мин;

модульную систему Beehive Королевского флота, способную запускать скоростные автономные беспилотные катера Kraken;

истребители Typhoon;

корабль HMS Dragon;

системы противодействия беспилотникам которого включают систему Sea Viper и передовых британских военных специалистов по разминированию.

Как пишет издание Politico, надводные корабли будут предложены в дополнение к британским автономным системам минного поиска, а также передовому развертыванию военного корабля HMS Dragon, эсминца типа 45.

Сообщается, что эсминец HMS Dragon уже направляется на Ближний Восток, пройдя дополнительную подготовку и учения для обеспечения готовности экипажа, включая последующую калибровку современных систем судна.

В пресс-релизе говорится, что эти меры дополняют существующие оборонные операции Британии в регионе. Однако, по данным Politico, предложение возможно только в случае длительного прекращения огня между США и Ираном, которое президент США Дональд Трамп назвал маловероятным.

Напомним, 7 мая сообщалось, что у Ормузского пролива застряли более 1,5 тысячи судов из-за рисков безопасности в регионе.

В США заявляли, что с начала блокады перехватили более 120 связанных с Ираном кораблей.

Также недавно в ООН заявили, что блокада Ормузского пролива может вызвать глобальный продовольственный кризис и голод.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.