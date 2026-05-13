Россия ночью ударила по подстанции на Полтавщине, более 7 тысяч потребителей без света

В ночь на 13 мая российские войска атаковали Полтавскую область беспилотниками, в результате чего была повреждена электроподстанция. Более 7 тысяч абонентов остались без электроснабжения.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.

«Ночью враг атаковал Полтавскую громаду. Зафиксировано попадание вражеских БПЛА в электроподстанцию. Без света остались более 6,5 тыс. бытовых и 548 юридических абонентов», – говорится в сообщении.

Кроме того, в результате атаки было повреждено остекление прилегающих домов. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, накануне российские войска нанесли серию ударов по Днепропетровской области, массированно атаковав три района области. В результате обстрелов погибли восемь человек, ещё 11 гражданских получили ранения.

Кроме того, российские войска во вторник, 12 мая, нанесли удар по жилому дому в Кривом Роге. В результате атаки есть погибшие и раненые.

