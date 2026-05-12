Следствие не установило стоимость объектов «Династии» из-за давления на экспертов – прокуратура

Следствие по делу кооператива «Династия» в Козине Киевской области до сих пор не смогло установить реальную стоимость объектов незавершенного строительства. Одной из причин называют давление на судебного эксперта.

Об этом во время заседания ВАКС по избранию меры пресечения Андрею Ермаку заявила прокурор.

Она сообщила, что в рамках расследования проводились осмотры имений с участием эксперта. После этого в анонимных Telegram-каналах начали появляться публикации об этом человеке.

«Сбор информации о ней осуществляли различные подразделения СБУ, которые искали данные через информационные системы Нацполиции, ГМС и государственные реестры. Также ей поступали угрозы. Именно из-за этих обстоятельств, которые не зависят от органа досудебного расследования, мы до сих пор не установили реальную стоимость этих объектов», – заявила прокурор.

Директор НАБУ Семен Кривонос во время брифинга также сообщил о вероятном давлении на экспертов со стороны сотрудников СБУ.

«Предварительно, по нашей версии – мы еще это проверяем, открыто уголовное производство – это давление могло осуществляться работниками СБУ. Были зафиксированы просмотры данных экспертов в базах, а также неизвестное лицо передало эксперту определенный сигнал об осторожности во время проведения экспертизы», – сказал Кривонос.

Он добавил, что в случае получения достаточных доказательств будет решаться вопрос о привлечении виновных к ответственности.

Напомним, 12 мая антикоррупционные органы Украины сообщили о разоблачении организованной группы, которая «причастна к легализации 460 млн грн на элитном строительстве».

В частности, подозрение предъявили шестерым участникам организованной группы. В сообщении говорится о бывшем вице-премьер-министре Украины, бизнесмене (одном из руководителей преступной организации, разоблаченной в ноябре 2025 года в рамках спецоперации Мидас) и других лицах. В Бюро не назвали фамилий подозреваемых, однако из сообщения следует, что, вероятно, речь идет об Алексее Чернышове и Тимуре Миндиче.

Одному из фигурантов – бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку – предъявили подозрение еще 11 мая.

