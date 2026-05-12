Оккупанты ночью атаковали дронами Киев и Днепр, ранен гражданский

В ночь на 12 мая российская оккупационная армия атаковала беспилотниками Киев и Днепр. В частности, в столице обломки дрона упали на крышу многоэтажки, а в Днепре на данный момент известно как минимум об одном раненом человеке.

Об этом сообщают столичный мэр Виталий Кличко, начальник КГВА Тимур Ткаченко и руководитель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Сегодня ночью в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА, в городе прозвучала серия взрывов.

Как отмечается, столичные власти подтвердили падение обломков дрона на крышу 20-этажного жилого дома в Оболонском районе, в результате чего произошел пожар. Информация о возможных пострадавших или масштабе разрушений уточняется.

Кличко уточнил, что в результате падения обломков БпЛА на крышу 16-этажного жилого дома на Оболони возник пожар, который уже ликвидировали. Во время атаки была повреждена крыша технического этажа, других разрушений нет. При этом к медикам никто не обращался.

В то же время, по данным руководителя Днепропетровщины, сегодня, 12 мая, вражеские войска атаковали Днепр.

«Получил ранения один человек. Произошел пожар. Повреждена транспортная инфраструктура», – написал Ганжа.

Как известно, в результате удара по Днепру оккупантами в ночь на 5 мая умер мужчина, который находился в больнице и был в тяжелом состоянии.

Напомним, утром 11 мая в результате российского обстрела одного из жилых районов Херсона пострадали как минимум пятеро гражданских, среди них – ребенок.

При этом президент Владимир Зеленский заявил о несоблюдении со стороны россии режима прекращения огня. Он также предупредил о подготовке врага к новым ударам.

