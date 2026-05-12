Оккупанты ночью атаковали дронами Киев и Днепр, ранен гражданский

Общество
Читати українською
При атаке вражеских беспилотников в одном из районов Киева произошло падение обломков на крышу жилого дома. Также враг ударил дронами по Днепру, в результате чего ранен человек.
Иллюстративное фотоGetty Images

В ночь на 12 мая российская оккупационная армия атаковала беспилотниками Киев и Днепр. В частности, в столице обломки дрона упали на крышу многоэтажки, а в Днепре на данный момент известно как минимум об одном раненом человеке.

Об этом сообщают столичный мэр Виталий Кличко, начальник КГВА Тимур Ткаченко и руководитель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Сегодня ночью в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА, в городе прозвучала серия взрывов.

Как отмечается, столичные власти подтвердили падение обломков дрона на крышу 20-этажного жилого дома в Оболонском районе, в результате чего произошел пожар. Информация о возможных пострадавших или масштабе разрушений уточняется.

Кличко уточнил, что в результате падения обломков БпЛА на крышу 16-этажного жилого дома на Оболони возник пожар, который уже ликвидировали. Во время атаки была повреждена крыша технического этажа, других разрушений нет. При этом к медикам никто не обращался.

В то же время, по данным руководителя Днепропетровщины, сегодня, 12 мая, вражеские войска атаковали Днепр.

«Получил ранения один человек. Произошел пожар. Повреждена транспортная инфраструктура», – написал Ганжа.

Как известно, в результате удара по Днепру оккупантами в ночь на 5 мая умер мужчина, который находился в больнице и был в тяжелом состоянии.

Напомним, утром 11 мая в результате российского обстрела одного из жилых районов Херсона пострадали как минимум пятеро гражданских, среди них – ребенок.

При этом президент Владимир Зеленский заявил о несоблюдении со стороны россии режима прекращения огня. Он также предупредил о подготовке врага к новым ударам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Киев Днепр Раненые Атака Дрон Обстрел
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Бывшая пресс-секретарь Зеленского заявила о «готовности» отдать россиянам Донбасс в 2022 году
Оккупанты ночью атаковали дронами Киев и Днепр, ранен гражданский
США впервые начали выделять нефть из стратегических резервов другим государствам – СМИ
Одна из стран Европы ввела обязательный карантин для ряда лиц на фоне хантавируса
Швеция отпустила экипаж танкера «теневого флота» россии, задержанного в марте
Илон Маск, Тим Кук и другие: Трампа в Китае будут сопровождать лидеры ведущих компаний США
Украина планирует с помощью ЕС установить «аэропортное перемирие» с рф – Politico
Ермак отреагировал на получение подозрения от НАБУ и САП
В ТЦК Днепра умер военнообязанный, правоохранители начали проверку
итогиПодозрение Ермаку и запуск программы трудоустройства для людей старше 50 лет. Главное за день
Больше новостей