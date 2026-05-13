Омбудсман заявил, что россия затягивает обмен военнопленными «1000 на 1000»

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что на данный момент задержка обмена военнопленными в формате «1000 на 1000» связана исключительно с позицией российской стороны.

Об этом омбудсмен заявил в эфире телемарафона.

Согласно его словам, украинская переговорная группа давно передала списки на обмен и выполнила все свои обязательства со своей стороны. В то же время российская сторона затягивает процесс и пытается переложить ответственность на Киев.

«Когда ты даже о чем-то договорился с россиянами – ты никогда не можешь быть на 100% уверен, что это будет соблюдено российской стороной. На самом деле работа не остановилась. Каждый день идут рабочие процессы, переговорные процессы», – заявил Лубинец.

Омбудсмен отмечает, что теперь решение зависит от россии, так как Украина свою часть договоренностей выполнила.

«Наш приоритет – вернуть всех. Прежде всего тех, кто находится в плену дольше всех, в частности еще с 2014 года», – добавил он.

Стоит отметить, что Украина в рамках обменов вернула домой уже 9048 гражданских и военных.

Как известно, предыдущий обмен пленными между Украиной и рф состоялся 24 апреля. В этот день вернулись домой 193 украинских воина, большинство из которых удерживались на территории Чечни.

По словам президента Владимира Зеленского, 10 мая Украина передала россии списки для проведения обмена пленными в формате «1000 на 1000» и ожидает активного участия США в обеспечении выполнения договоренностей.

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил о договоренности по трехдневному «перемирию» между Украиной и россией на 9-11 мая, а также анонсировал масштабный обмен пленными в формате «1000 на 1000».

Однако 9 мая в Кремле утверждали, что Украина якобы не готова к обмену.

